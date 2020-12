"La 5G entoure Paris et sera une réalité dans quelques semaines" assure le directeur général de SFR

Depuis le 1er décembre la 5G se déploie en Ile-de-France, essentiellement en petite couronne et dans les quartiers d'affaire La Défense, et Issy Val-de-Seine. Mais pour l'instant Paris freine. Pas pour longtemps, assure confiant le directeur général de SFR, Grégory Rabuel, invité de France Bleu Paris. "La 5G entoure Paris dans les grandes villes de l'Ile-de-France, de Boulogne à Saint-Denis en passant par Neuilly jusqu’à Saint-Ouen, et donc dans quelques semaine la 5G sera une réalité à Paris." "On peut couvrir du jour au lendemain 90% de la ville de Paris."

Anne Hidalgo a demandé aux opérateurs de ne pas lancer la 5G "sachant qu'elle n'en a pas le pouvoir administratif" précise le DG de SFR , "c'est l'Etat qui peut l'imposer ou pas" et l'Etat a abandonné l'idée d'un moratoire.

Quels risques pour la santé ?

Les opposants craignent des risques pour la santé et demandent plus de transparence. Grégory Rabuel dit entendre ces craintes mais affirme qu'il n'y a "aucun risque avéré de la 5G. Jamais une seule étude n'a démontré l'inverse". Mais la France attend toujours le rapport de l'Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale) prévu pour le début de l'année 2021.

Concernant les effets sur la santé des ondes électromagnétiques, "il n'existe pas, selon le consensus des agences sanitaires nationales et internationales, d'effets néfastes avérés à court terme", selon la mission d'enquête menée par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'économie.

Le directeur général de SFR assure que la demande est forte depuis le lancement de la 5G avec "plusieurs centaines d'abonnements quotidiens, alors que la couverture n'est pas réelle dans toutes les villes" (seulement 120 en France pour l'opérateur dont une vingtaine en Ile-de-France).

Quels bénéfices avec la 5G?

Pour les particuliers, la 5G va permettre de "surfer" plus facilement car elle va "dix fois plus vite que la 4G". Ce sera donc plus facile de télécharger et regarder des vidéos. La 5G va aussi permettre d'"assurer la qualité de service" pour passer des appels, car selon SFR, les réseaux seront "engorgés dans quelques mois".

Pour les entreprises, "ce sera disruptif, on pourra connecter des millions d'objets connectés dans l'industrie, la télémédecine, la voiture connectée, les villes connectées, ca va être une petite révolution."

La 5G va-t-elle nous coûter plus cher ? "Environ 5 euros plus cher chez SFR, donc c'est très peu cher par rapport à la valeur ajoutée que ca apporte", assure le Grégory Rabuel. En revanche, pour bénéficier de la 5G, il faut changer de mobile.