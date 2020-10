La 5G, qu'est-ce que c'est ?

La 5G et son déploiement en France font débat autour de questions sanitaires et écologiques. Mais à quoi correspond cette appellation 5G ? Éléments de réponse.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à cette 5G qui fait débat en France. Son invité Olivier Lascar est rédacteur en chef du pôle numérique du magazine Sciences et Avenir qui consacre un article au sujet. Il nous aide à y voir plus clair.

Que signifie "5G" ?

La réponse est assez simple et Olivier Lascar la synthétise en quelques mots :

La 5G, c'est la cinquième génération de téléphonie mobile

Le rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir égrène pour nous les différentes évolutions technologique liées à ce marché.

La première génération nous permettait uniquement de parler. La deuxième génération nous a permis d'échanger des messages textuels, qu'on les appelle SMS ou texto. La troisième génération introduit la notion de "3G" et permet l'arrivée de la photo dans nos usages mobiles courants. La quatrième génération est celle de l'essor de l'internet mobile. Elle s'accompagne également de nouveaux usages liés à la vidéo.

Avec les appareils de cinquième génération, on nous promet de la vidéo en haute définition et des jeux plus réactifs sur nos smartphones. Olivier Lascar s'interroge :

L'humanité avait-elle vraiment besoin de ça ?

Chacune de ces évolutions du réseau de téléphonie mobile s'accompagne de l'évolution des terminaux. Nos téléphones se dotent d'appareils photos puis deviennent smart. Aujourd'hui, le téléphone nouvelle génération est un outil multi-usage grâce auquel on joue, on paye, on s'oriente et, parfois, grâce auquel on téléphone.

A quoi sert la 5G ?

La présentation marketing de cette évolution technologique s'attarde sur les usages personnels et ludiques qui pourront être fait de ces nouvelles bandes de fréquences. On nous promet des téléchargements de séries télé en HD et en quelques secondes. On nous vante la réactivité des jeux vidéo hébergés en ligne.

L'information en 5G va plus vite que celle de notre cerveau

Cet effet d'annonce est fascinant. Pourtant, le climat autour de la 5G n'est pas apaisé. Les inquiétudes autour des conséquences sur la santé sont nombreuses. Des moratoires sont mêmes demandés autour de ces questions. De la même façon, pour profiter de la 5G, il faut changer nos appareils ce qui encourage une surconsommation en désaccord total avec les inquiétudes sur l'épuisement des ressources de la planète.

Face à toutes ces interrogations, "il n'y a pas un désir de 5G aujourd'hui en France" conclut Olivier Lacsar.