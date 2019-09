La 5G, quel intérêt pour nous ?

L'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques a lancé mi juillet une consultation publique pour l'attribution des futures fréquences 5G aux différents opérateurs de téléphonie mobile. Ce mercredi, c'est la fin de la consultation pour ces fréquences dont la moitié sera vendue à prix fixe et le reste aux enchères. De notre côté, les utilisateurs, on commencera à découvrir cette 5G fin 2020.

Quel intérêt pour nous cette 5G ?

L'intérêt est d'abord d'avoir un réseau qui a beaucoup plus de débit. Jusqu'à 10 fois plus que la 4G. D'où par exemple des vidéos téléchargées en quelques secondes. Autre avantage, nos smartphones ne rameront plus pour trouver du réseau. On aura aussi moins de mini coupures et plus de stabilité des services. Et pareil pour les objets connectés qui sont le vrai but de cette 5G.

Le but de la 5G : connecter des objets

Le nouveau super réseau est surtout installé pour connecter des objets comme les voitures autonomes ou développer la télémédecine. D'où ce besoin de mega puissance. Mais comme le volume des données qui circulent va énormément augmenter, il y a un gros revers de la médaille. Dans le lot il y aura aussi beaucoup d'informations personnelles et sensibles ce qui pose des questions sur la sécurité de ces données.

Autre souci : ce que va nous coûter la 5G. Là où elle existe déjà, les forfaits de téléphone ont bien augmenté. Et le prix des smartphones compatibles s'est envolé pour dépasser les 800 euros.

Quelles conséquences sur la santé ?

Certains s'inquiètent aussi des conséquences de la 5G sur la santé. Mais pour l'instant, il y a bien plus d'études scientifiques montrant que c'est sans danger que d'études affirmant le contraire.

