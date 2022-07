"La 7eme vague devrait refluer fin juillet", selon le directeur général adjoint de l'ARS Centre-Val de Loire

Le taux d'incidence dans la région Centre-Val de Loire diminue. Il passe de 1 280 à 896 pour 100 000 habitants. Dans l'Indre, il est désormais de 846 (contre 1 280 mardi dernier), et de 836 dans le Cher (contre 1 219 mardi dernier). Une bonne nouvelle qu'il faut cependant relativiser. "Pour l'instant, on peut juste voir une petite embellie. On observe une tendance à arriver au plateau du pic de la 7eme vague. Elle devrait refluer à la fin du mois de juillet", estime le docteur Olivier Obrecht, le directeur général adjoint de l'ARS Centre-Val-de-Loire. D'ici là, les chiffres de l'épidémie devraient rester relativement stables.

Une hausse moins rapide des hospitalisations

99 personnes sont actuellement hospitalisées dans le Cher (dont 7 en réanimation) et 36 dans l'Indre (dont 3 en réanimation). "Les hospitalisations continuent à progresser, mais plus lentement que ces dernières semaines. Aujourd'hui, on est à environ +5% par semaine contre +25% au début du mois de juin", précise le Dr. Obrecht. Malgré l'amélioration de la situation, l'ARS fait trois recommandations : se protéger en portant un masque dans les espaces clos et se faire tester aux moindres symptômes. Elle incite aussi les personnes de plus de 60 ans à faire leur rappel vaccinal.