La 9e vague de Covid-19 touche déjà les Hautes-Pyrénées

Le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse partout en France et c'est dans les Hautes-Pyrénées qu'elle est plus nette. Avec 740 nouveaux cas enregistrés par semaine pour 100 000 habitants, le taux d'incidence est le plus fort de France. Il est même deux fois plus important qu'au niveau national. Santé publique France estime à 244, le nombre de cas positifs en une journée, soit une progression de 78 % sur la semaine dernière.

ⓘ Publicité

Les indicateurs épidémiologiques repartent en flèche même si leur interprétation est rendue difficile par la grève de certains laboratoires privés qui ne transmettent plus leurs résultats de test COVID-19. La hausse est aussi visible à l'hôpital où les admissions ont bondi de plus de 57% en sept jours. Il y a dans les Hautes-Pyrénées, 116 personnes hospitalisées dont cinq en soins critiques. L'ARS recommande à nouveau un respect strict des gestes barrières : lavage des mains, port du masque, autotests et isolement en cas de symptômes.