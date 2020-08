La Banque Humanitaire du Pallet envoie 15 m3 de matériel médical au Liban

La Banque Humanitaire du Pallet a fait partir, ce lundi, 15m3 de matériel médical pour Beyrouth. Mardi 4 août, la capitale libanaise a été soufflée par deux violentes explosions. Au moins 158 personnes sont mortes et 6.000 blessées. L’opération de la Banque humanitaire du Pallet est menée en partenariat avec l'association France-Liban à Paris. Le chargement contient du matériel médical, des produits médicaux chirurgicaux, des produits désinfectants et des produits d'hygiène. Le chargement est parti par camion ce lundi midi, direction Paris et ensuite, c'est par avion que les 15m3 seront acheminés vers le Liban et les hôpitaux de Beyrouth.

"On a plus rien"

"On a fait partir tout ce qui nous restait", raconte Jean-Marie Roussière, le président de la Banque Humanitaire au Pallet. Le gros problème est que depuis l'épidémie de Covid-19, l'association n'a plus grand chose. Elle a fait partir 50 chargements vers les hôpitaux, et les EHPAD de Loire-Atlantique, Vendée, et Maine-et-Loire. "Le stock a fondu et aujourd'hui, on a plus rien", dit Jean-Marie Roussière.

Bloc opératoire pour le Croissant-Rouge

Il y a 25 ans, la Banque Humanitaire du Pallet avait envoyé un bloc opératoire au Liban - Banque Humanitaire du Pallet

La banque Humanitaire du Pallet existe depuis 33 ans. Le matériel, dont elle dispose, est donné par 85 partenaires réguliers et notamment une société spécialisée, proche de l'aéroport de Nantes-Atlantique, et des établissements de santé de la région. Il y a 25 ans, la Banque Humanitaire du Pallet avait déjà envoyé au Liban un bloc opératoire au Croissant-Rouge palestinien, un bloc avec une table d’opération sur roulette afin de pouvoir bouger le matériel en cas de bombardement.