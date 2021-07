La Baule : port du masque obligatoire sur la commune, sauf sur la plage

L'épidémie de Covid-19 refait surface partout en France, les départements de Loire-Atlantique et de Vendée sont plus que concernés. Dans les campings, les foyers épidémiques se comptent par dizaines et le taux d'incidence augmente fortement : 119 cas positifs pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique. Dans ce contexte, la ville de La Baule a décidé, ce vendredi, d'étendre l'obligation de porter le masque à toute la commune, à l'exception de la plage.

"Limiter la propagation du Covid-19 dans l'espace public" - Franck Louvrier, maire de La Baule

Une décision assumée par le maire Franck Louvrier : "Il faut protéger l’ensemble des habitants, préserver l’activité économique et touristique de notre ville balnéaire, en cette période de vacances amenant à une augmentation des flux de population sur notre territoire, il a été décidé de remettre en place les mesures visant à limiter la propagation du virus Covid-19 dans l’espace public", écrit le maire Franck Louvrier.