La Baule : un nouveau centre de dépistage sans rendez-vous va ouvrir

Face à la demande et pour soulager les pharmacies qui sont débordées, la mairie de la Baule ouvre un nouveau centre de dépistage dès le lundi 17 janvier. Le centre sera sans rendez-vous.

Pour répondre à la demande croissante de tests covid-19, la municipalité de la Baule annonce l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage Covid-19 à partir du lundi 17 janvier 2022. Le centre sera situé au stade François André, salle Centaure 1-EPONA, rue des Rosières.

Il sera ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, sans RDV, sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte vitale. Tous les tests pourront y être réalisés : PCR nasopharynx, PCR salivaires et tests antigéniques.