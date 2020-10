La Belgique durcit les mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Depuis ce lundi matin, les bars et restaurants sont fermés et un couvre-feu est instauré de minuit à 5h du matin tous les jours.

La Belgique ferme ses cafés et restaurants pour 4 semaines

Jusqu'à présent seule la région de Bruxelles était concernée par la fermeture des cafés. Mais face à "la montée en flèche" de l'épidémie, le nouveau gouvernement serre la vis. Depuis ce lundi, les cafés et les restaurants sont fermés pour 4 semaines et un couvre-feu est instauré de minuit à 5h du matin pour éviter les fêtes clandestines. Les restaurateurs l'ont appris vendredi soir en fin de service. La livraison est possible jusqu'à 22h, la vente d'alcool est interdite dès 20h.

En Belgique, l'enseignement supérieur a aussi décidé de réduire le nombre d'étudiants dans les campus à 20% de la jauge maximale.

Plus de 10.000 décès

En fin de semaine dernière le pays de 11,5 millions d'habitants recensait près de 192.000 cas et 10.327 décès, ce qui en fait l'un des plus endeuillés d'Europe en proportion de sa population.