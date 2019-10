La belle histoire de Radio Pinpon, animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort

Radio Pinpon, la radio animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort, vient de recevoir le 1er prix national des équipes soignantes du magazine Santé mentale. Une belle récompense pour ce projet lancé il y a un peu plus d'un an.

Niort, France

Une radio des Deux-Sèvres pas comme les autres vient d'être primée. Radio Pinpon est animée par des patients du secteur psychiatrie de l'hôpital de Niort et diffusée sur internet depuis un peu plus d'un an. Le projet a reçu le 1er prix national des équipes soignantes du magazine Santé mentale.

Ils sont environ 50 patients à participer, dont la moitié de manière régulière. Le studio est installé près de la cafétéria, "dans un ancien débarras", précise Eric Lotterie, l'infirmier en psychiatrie à l'origine du projet. "J'aime bien ce symbole, tout le monde y mettait un truc dont il ne se sert plus. Maintenant cela redevient quelque chose d'utile". Les murs sont tapissés de sacs à pain recouverts de pages du magazine Rock & Folk. "On a tout fait de bric et de broc, avec de la récup'", poursuit l'infirmier, qui joue le rôle du chef d'orchestre de cette radio dont les podcasts approchent les 15.000 visites.

A Radio Pinpon, beaucoup de choses sont faites à partir de récup' © Radio France - Noémie Guillotin

Sur Radio Pinpon, vous ne trouverez pas de grilles de programmes. "Il y en a bien assez partout comme ça des grilles", sourit Eric Lotterie. Les émissions sont enregistrées et tout est construit avec les patients. "Il y a des émissions musicales rock, punk, des blagues des poèmes, mais aussi beaucoup de témoignages. Les gens sont venus spontanément témoigner de leur parcours, de la difficulté de vivre sa pathologie dans un monde qui n'est pas toujours très bienveillant".

On prescrit deux heures de radio Pinpon comme on peut prescrire un Xanax

Les patients viennent la plupart sur prescription médicale. Et depuis un an, Eric Lotterie voit les effets bénéfiques : "la résultante de la psychose c'est la solitude et l'exclusion et à travers cette famille Radio Pinpon, il y a un sentiment d'appartenance, presque un corps social je dirais. Et puis il y a reconnaissance de la personne en tant que personne et plus en tant que malade".

Nathalie, elle, est venue d'elle même. Elle participe notamment à l'émission Les brigades du rire. "Ça fait du bien. Ici, il y'a pas de frein. Je ne me sens pas aussi à l'aise devant mon psychiatre", sourit cette quadragénaire pour qui la radio est une ouverture. "Ça créé une passerelle. Je serais contente quand les gens n'auront plus d'appréhension à venir nous parler". D'ailleurs, les liens avec l'extérieur se multiplient. Un auteur doit venir le mois prochain pour créer un feuilleton radiophonique, un projet photo est aussi dans les tuyaux avec la villa Pérochon.

Le studio de Radio Pinpon est installé dans un ancien débarras © Radio France - Noémie Guillotin

Pour écouter Radio Pinpon c'est ici. Et pour réécouter les podcasts des émissions ici.