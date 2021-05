Si un quart des Français sont vaccinés, le taux est plus important en Bretagne, qui figure parmi les trois régions à vacciner le plus affirme la plateforme Doctolib.

La Bretagne dans le top 3 des régions qui vaccinent le plus selon Doctolib

La Bretagne fait partie des trois régions qui compte le plus de personnes vaccinées contre le covid, avec 29 % de personnes qui ont reçu au moins une injection affirme Stanislas Niox-Château, le co-fondateur de Doctolib, la plate-forme de prise de rendez-vous en ligne. On trouve, juste au-dessus, la Corse (33%), alors que la Nouvelle-Aquitaine a également une couverture vaccinale à 29%. Plus d'un 1,3 million de Bretons ont été vaccinés.

"300.000 rendez-vous sont disponibles chaque jour sur Doctolib" en France, précise Stanislas Niox-Château

En Bretagne, le taux d'incidence baisse à nouveau dans tous les départements, à 130 cas pour 100.000 habitants. Il est le plus faible dans le Finistère (74). S'il y a moins de personnes hospitalisées, la région déplore 16 morts de plus dans les hôpitaux en 48 heures.