La Bretagne est une des régions les moins touchées par le Covid-19

L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie une étude ce mardi 9 juin sur la mortalité dans la région entre le 2 mars et 19 avril par rapport aux années 2015 à 2019. Il s'avère que la Bretagne a été relativement épargnée par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. L'excédent de mortalité, toutes causes confondues, dans la région est de 2% contre... 26% au niveau national. Un excédent bien inférieur donc et nettement plus faible que dans les régions les plus touchées : l'Ile de France (+96%) et le Grand Est (+59%).

Les personnes âgées davantage touchées

Les personnes âgées ont été les premières victimes du coronavirus et ça se vérifie aussi dans les chiffres bretons par rapport aux années 2015 à 2019 : il y a eu entre le 2 mars et le 19 avril cette année 15% de décès en plus chez les 65/74 ans et 7% chez les 85 ans et plus. "Comme au niveau national, la Bretagne a connu un pic du nombre de décès la semaine du 30 mars au 5 avril et les personnes âgées y ont payé un plus lourd tribut" explique l'étude de l'Insee Bretagne.

Des disparités selon les départements de la région

Cette étude montre également des disparités entre les départements bretons. "_Le surcroît de décès est de 8 % dans le Morbihan_, comparé à 2 % dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine. Inversement, le nombre de personnes décédées a diminué de 2 % dans le Finistère, un des quinze départements français ne connaissant pas d’excédent de mortalité sur cette période" précise l'Insee Bretagne.