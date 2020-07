La Bretagne, la région la plus touchée par le cancer de la peau

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, la Bretagne est la région la plus touchée par les cas de mélanome (cancer de la peau), avec un nombre de cas trois fois supérieur à la normale nationale. Or on a tendance à moins se protéger du soleil, sur la plage, en mer, ou dans les champs.

La Bretagne est souvent pointée du doigt (injustement) pour son manque de soleil. Et pourtant c'est la région qui compte le plus de cas de mélanome, (cancer de la peau). Les dermatologues s'en inquiètent. "Les professionnels de la mer, ostréiculteurs, et pêcheurs, mais aussi les agriculteurs et les ouvriers qui travaillent en extérieur ne sont pas toujours assez vigilants. Quand aux familles sur les plages, elles doivent aussi apprendre à mieux se protéger" explique le dermatologue et cancérologue breton Marc Perrussel.

Trois coups de soleil au même endroit augmente de 30% les risques de mélanome.

Une forte exposition au soleil très tôt dans la vie augmente le risque de mélanome. Selon les dermatologues, trois coups de soleil au même endroit sur la peau lorsque l'on est enfant augmente le risque de cancer de 30%. "Les parents doivent être très vigilants. Il faut mettre de la crème solaire indice 50, toutes les deux heures, et en grande quantité" souligne Marc Perrussel

On ne se méfie pas du soleil en Bretagne

Même si le soleil est couvert par quelques nuages, ou qu'il y a un petit vent frais sur la plage, il faut se méfier, car les UV passent au travers des nuages. "le problème c'est qu'avec un petit vent frais ou des embruns, on ne perçoit pas les infra rouges, ces rayons chargés de nous alerter que la peau est en train de brûler" explique le dermatologue.

Auto-dépistage et visite chez le dermatologue une fois par an

Idéalement, il faut s'auto-dépister, en examinant ses grains de beauté. Ce qui doit nous alerter, c'est un changement d'apparence en quelques semaines. Il faut aussi consulter si le grain de beauté présente une "asymétrie, des bords irréguliers, où une lésion supérieure à 6 mm". La CPAM prévoit également un dépistage annuel remboursé chez votre dermatologue, sans passer par le médecin traitant. En 2017, en France, le mélanome a touché 15.404 personnes et causé 1.783 décès.