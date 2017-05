La Bretagne à la traîne dans la lutte contre le tabagisme

En Bretagne, il y aurait 700 000 fumeurs (Baromètre Santé 2014, Inpes) et plus d'un jeune sur trois fumerait quotidiennement. Si ce nombre est stable depuis 10 ans, notre région n'en demeure pas moins au dessus des moyennes nationales.

73.000 morts du tabac en France

La journée sans tabac est une nouvelle piqûre de rappel des méfaits du tabac qui tue chaque année 73 000 personnes en France. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les effets des différentes politiques publiques.

1 fumeur sur 2 devrait mourir du tabac, selon Karine Gallopel-Morvan, spécialiste de la lutte contre le tabagisme et chercheuse à l'EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique) de Rennes.

Une hausse de plus de 10% du prix, c'est 8% de jeunes qui ne rentrent pas dans la tabagie

Certes, les français fument de moins en moins depuis les années 70, mais on observe une stagnation depuis plus de dix ans. Depuis 2005, la France reste autour de 34% de fumeurs. C'est à cause d'un "manque de volonté politique" selon Karine Gallopel-Morvan. Comme le conseille l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), comme l'ont fait de nombreux pays, la France doit augmenter les prix du tabac. Selon la spécialiste rennaise, avec une augmentation de 10% des prix, "8% des jeunes ne rentrent pas dans la tabagie". La France doit aussi faire respecter ses lois, comme l'interdiction de vente aux mineurs, que 75% des buralistes ne respectent pas.

La nicotine, une drogue dont il est aussi difficile de se débarasser que l'héroïne

S'il n'y a pas de solution miracle pour arrêter de fumer, dans tous les cas, "il faut se faire aider", explique Karine Gallopel-Morvan, par un tabacologue ou un service spécialisé. "Ça augmente véritablement les chances d'arrêter de fumer". "La nicotine est une drogue qui accroche les gens".

Vapoter ce n'est pas fumer

Ce qui est dangereux dans le tabac, c'est la combustion, qu'il n'y a pas dans la E-cigarette. Le vapotage est "une stratégie de réduction des risques"; selon Karine Gallopel-Morvan. En revanche, il ne faut pas associer E-cigarette et tabac.

Avec 37% de fumeurs, contre 28% en Alsace par exemple, la Bretagne est au dessus des moyennes nationales... comme pour d'autres addictions.