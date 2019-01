La Bretagne surreprésentée dans certains cancers

Les Français et les territoires ne sont pas égaux face aux cancers et aux taux de mortalité. Une étude de Santé publique France compile tous les cas. La Bretagne et les Hauts-de-France sont particulièrement exposés.

Les cancers de l'estomac et de la peau sont beaucoup plus nombreux en Bretagne.

Bretagne, France

Les Bretons sont-ils plus exposés aux cancers ? C'est ce qui ressort d'une étude de Santé publique France, une agence qui dépend du Ministère de la Santé. Les scientifiques ont recensé tous les cas de cancers entre 2007 et 2016 et dressent un état des lieux par région.

La Bretagne et les Hauts-de-France sont surreprésentés dans les cas de cancers de la lèvre, de la bouche ou du pharynx, mais aussi dans les cancers de l’œsophage, du foie, et des testicules.

D'avantage de cancers de l'estomac et de la peau en Bretagne

La Bretagne se distingue dans les cancers de l'estomac, de la peau, et les Hauts de France dans les cancers du colon et du rectum, du larynx, du poumon, du sein, et de la vessie.

Les responsables de l'étude ont tenté des explications : "Ce qu'on sait de ces cancers, par exemple de la bouche, du pharynx, de l’œsophage, de l'estomac et du poumon, c'est qu'ils sont favorisés par des consommations de tabac et d'alcool. On suppose que cela se recoupe, mais il est très difficile de donner une explication plus avancée que celle-là", selon Édouard Chatignoux, de la Direction Appui traitements et analyses des données de Santé publique France.