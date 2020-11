La brigade Covid de Dordogne tourne à plein régime

Cette brigade faite pour tracer les cas contacts et limiter la progression de l'épidémie avait été mise en place le 13 mai.Aujourd'hui elle tourne à plein régime.

La grande salle réservée à cette brigade au sein de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est presque vide. Seules, deux agents travaillent sur place, derrière un écran d'ordinateur. La première appelle les cas avérés pour savoir qui ils ont rencontré les jours précédents, et d'autres, potentiellement cas contact. La seconde reçoit les appels inquiets de ceux qui ont été identifiés et qui ont reçu un message pour les en informer. Les voix sont douces et rassurantes mais leur travail est essentiel. D'ailleurs ce sont désormais une petite quarantaine d'agents qui ont rejoint cette brigade (23 équivalents temps plein). La grande majorité est en télétravail.

Véronique Chabrol, agent de la brigade Covid à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne © Radio France - Valérie Déjean

De deux cas positifs par semaine à 200 par jour

Le treize mai dernier, lorsque cette plateforme a été lancée, la brigade Covid de Dordogne traitait un à deux cas positifs par semaine. Aujourd'hui, ce sont entre 180 et 280 cas par jour ! Il est donc urgent d'installer des remparts pour briser la chaîne de contamination. L'équipe travaille pour l'ensemble du département mais elle vient aussi en aide à d'autres territoires dans le rouge.

Le plan d'attaque de cette brigade est simple. Il s'agit de remonter à la source auprès du " patient zéro", de tracer toutes les personnes avec qui il a pu être en contact et de les informer. A elles ensuite, de s'isoler et d'effectuer un test pour en avoir le cœur net. Les agents de la Brigade Covid de Dordogne travaillent de 8 heures trente à 18 heures toute la semaine, dimanche compris.