La bronchiolite est arrivée en Pays-de-la-Loire, mais rien d'alarmant en Mayenne

L'épidémie de bronchiolite touche les Pays-de-la-Loire. On vous explique les gestes à adopter.

Laval, France

La bronchiolite est de retour dans la région Pays-de-la-Loire. Selon l'agence régionale de santé, les services des urgences pédiatriques sont confrontés à une augmentation du nombre de malades, surtout à Nantes.

En Mayenne, rien d'alarmant, le dernier "pic" remonte à fin novembre, avec 13 passages dans les trois hôpitaux du département : Laval, Mayenne et Château-Gontier, et ce mardi, sept enfants de moins d'un an ont été auscultés pour une bronchiolite.

C'est quoi la bronchiolite ?

C'est une infection respiratoire qui touche essentiellement les nourrissons. À l’origine de la maladie, il y a un virus, le VRS, qui bouche les bronches des tout-petits. Le bébé respire mal et il a des difficultés pour manger, boire et dormir. Tous les ans, environ 30% des enfants de moins de deux ans sont touchés par la bronchiolite.

Que faut-il faire en cas de symptômes ?

L'ARS rappelle que les services d'urgences pédiatriques doivent être réservés en priorité aux enfants de moins de six semaines. Pour les autres, il faut d'abord aller chez son médecin traitant. Pour plus d'info, il faut appeler le 116 117.

Quelles sont ces risques ?

Dans les cas les plus graves, la maladie entraîne une forte augmentation de la fréquence respiratoire, des troubles digestifs, des risques de déshydratation, une difficulté à s'alimenter, de l'apnée, des pertes de connaissance.

Mais dans la majorité des cas, la bronchiolite n'est pas grave. Les bébés infectés sont gênés pendant quelques jours et mais peuvent rester chez eux. Si le bébé arrive à boire ou à manger correctement, il peut lutter contre l’infection.

Le problème, c'est que les adultes, les adolescents et les enfants peuvent contaminer les bébés.

Comment on protège le bébé de la bronchiolite ?

Une seule solution : limiter les contacts avec le bébé.

Il faut se laver systématiquement les mains avant de s'occuper d'un bébé

Éviter d'emmener le bébé dans des lieux publics

Éviter de l'exposer à des personnes enrhumées

Si vous êtes enrhumé, le mieux c'est de porter un masque

Ne pas échanger les biberons, tétines et couverts non nettoyés

Aérer la chambre du nourrisson

en savoir plus La Bronchiolite

Et si le bébé est malade ?

Il y a plusieurs conseils à suivre :

Il faut désencombrer le nez de votre bébé avec du sérum physiologique

Coucher le bébé sur le dos, en mettant un petit coussin sous son matelas pour le surélever

Donner régulièrement à boire à votre bébé

Ne pas exposer le bébé à de la fumée de tabac, mais ça même en pleine santé, c'est déconseillé

La kinésithérapie respiratoire est-elle efficace ?

Selon le professeur Emmanuel Grimprel, chef du service pédiatrie à l'hôpital Trousseau de Paris, ça ne soigne en rien les bébés ayant contracté le virus. Il ne faut pas confondre traitement et soulagement du bébé.