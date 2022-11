La bronchiolite submerge les hôpitaux manchois

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très contagieux. En Normandie 150 enfants de mois de 2 ans ont été hospitalisés la semaine dernière et la maladie représente la moitié des lits occupés en pédiatrie. L'an dernier à la même époque les hôpitaux normands tiraient la sonnette d'alarme avec 140 hospitalisations par semaine. On est donc au-dessus et cela ne va pas s'améliorer selon l'Agence Régionale de Santé qui prévoit un pic épidémique d'ici la fin de l'année.

L'ARS déclenche le plan de mobilisation interne des établissements de santé

En clair cela veut dire que dans les 3 services de pédiatrie de la Manche à Avranches, Saint-Lô et Cherbourg on va pouvoir activer une cellule de crise, renforcer le personnel ou encore augmenter les capacités d’accueil en déprogrammant certaines opérations non urgentes. Des transferts inter-hospitaliers peuvent aussi avoir lieu vers les CHU de Caen et de Rouen" selon Yohann Bridou le directeur départemental de l'ARS sur la Manche. Car depuis deux semaines c'est la course, dans les chambres, dans les couloirs aux urgences. Des enfants sont régulièrement déplacés et parfois renvoyés chez eux si des cas plus graves se présentent.

Des réunions auront lieu régulièrement entre l'ARS, les médecins de ville et les services pédiatriques des hôpitaux pour répondre aux besoins

La première réunion de coordination a eu lieu ce lundi. "Sachants que l’ARS lance également un appel à volontariat auprès des professionnels de santé en activité, étudiants ou retraités et des permanences de kinésithérapie respiratoire sont mises en place les samedis, dimanches et jours fériés" ajoute Yohann Bridou le directeur départemental de l'ARS sur la Manche. Un rappel chaque année au moins 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite mais chaque année aussi le nombre d'hospitalisations explose et combiné au Covid met les services de santé en tension.