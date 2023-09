La cabine de téléconsultation comme solution à la pénurie de médecins dans les Landes ?

Les cabines de téléconsultation sont-elles l’avenir de la médecine, ou en tout cas, des patients des déserts médicaux ? Dans les Landes, une quinzaine de pharmacies sont équipées de borne ou de cabine de téléconsultation. Un dispositif qui permet d’avoir accès à un médecin généraliste ou spécialiste. C’est sans rendez-vous, sauf pour les spécialistes, mais les délais sont rapides.

À Roquefort, les deux médecins généralistes partiront bientôt à la retraite. Une banderole « Recherchons médecins » s’affiche sur une façade de la commune. La pharmacie Gaurel a franchi le pas de la téléconsultation au début de l’année 2022, Sérifé Auberger, la pharmacienne, a choisi d'installer cette cabine de téléconsultation pour répondre à une situation à laquelle, elle est régulièrement confrontée, notamment les fins de semaine : "j'ai des patients qui se présentent avec un problème médical à prendre en charge assez rapidement et sans ordonnance donc je dois les orienter vers un médecin pour avoir une ordonnance. C'est par exemple le cas de patientes qui souffrent d'une infection urinaire où il y a besoin d'une prise en charge avec une antibiothérapie immédiatement."

Entre 15 et 45 minutes d'attente pour une consultation

La jeune femme a découvert le concept de cabine de téléconsultation lors d'un congrès. Ses patients disposent, depuis, de ce service de téléconsultation dans une cabine entièrement équipée pour cela. Une fois dans la cabine, le patient insère sa carte vitale et attend d'être pris en charge par un médecin. Il faut attendre 15 minutes, en moyenne, mais cela peut aller jusqu'à 45 minutes.

La cabine est insonorisée et dispose de 7 outils médicaux connectés © Radio France - Leïla Benjelloun

Du thermomètre au tensiomètre, en passant par une balance et un dermatoscope haute-définition, sept outils médicaux et connectés permettent au médecin de procéder à la consultation, par écran interposé. Le médecin procède à l'examen comme si le patient était face à lui ou presque. "L'outil numéro 1, par exemple, c'est pur prendre la tension. Si le médecin demande au patient d'utiliser l'outil pour avoir la valeur de la tension, il va demander de prendre l'outil numéro 1 sans nommer le tensiomètre. Comme ça, tous les patients peuvent utiliser tous les outils sans connaitre forcément leur nom. Il y a un bouton SOS qui permet au patient de m'appeler s'il est en difficulté et a besoin d'un coup de main" explique Sérifé Auberger.

La cabine de téléconsultation ne peut pas remplacer le médecin traitant

Quand la cabine de téléconsultation a été installée, début 2022, elle était utilisée par 3 ou 4 patients par mois. Aujourd'hui, une vingtaine de consultations sont réalisées chaque mois. En août dernier, 57 patients y ont eu recours. Cependant, pour Sérifé Auberger, le dispositif n'a pas vocation à replacer le médecin traitant. "Moi, je pense que ce qui est essentiel chez le médecin de famille, c'est le suivi. Il faut avoir un médecin qui connaisse votre histoire, vos antécédents. C'est important d'avoir un suivi médical. La cabine assure ponctuellement une situation, un problème, elle répond à ce besoin-là. Pour moi, elle ne remplace pas le médecin de famille. Elle vient l'épauler" tempère la pharmacienne.

La téléconsultation est prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles de santé. Sérifé Auberger débourse 600 euros par mois pour proposer ce service à ses patients.