La Caf du Puy-de-Dôme dote les professionnels de la petite enfance de masques "inclusifs"

Pour mieux accompagner les professionnels et les enfants en période de crise sanitaire, la Caf mène une opération exceptionnelle d'équipement des professionnels des crèches et maisons d'assistants maternels (Mam) en masques transparents dits "inclusifs".

Des masques "inclusifs" au personnel des crèches et Mam du département

Plus de 3.400 masques inclusifs lavables et réutilisables sont expédiés aux 155 structures petite enfance du département du Puy-de-Dôme. Toutes les crèches et les Mam (maisons d'assistants maternels) recevront ainsi un masque par place agréée, soit environ trois masques par professionnel. Le multi-accueil géré par le CHU de Clermont-Ferrand fait partie des structures petite enfance concernée : ce seront 60 masques transparents réutilisables qui seront ainsi remis aux équipes.

Le Président du conseil d'administration de laCaf du Puy-de-Dôme, Alain Rochette, et le directeur de la Caf, Didier Grosjean, ont remis vendredi dernier leurs masques transparents au personnel du multi-accueil du Centre Hospitalier. L'opération est financée par la Caisse nationale des allocations familiales en réponse à l'invitation du Gouvernement en ce sens. Grâce au partenariat conclu avec Chronopost, l'expédition gratuite des masques a débuté le 7 décembre et se poursuit jusqu'au mardi 22 décembre.

Toutes les structures équipées début 2021

Toutes les structures "petite enfance" devraient être équipées début 2021 pour accompagner les enfants dans les meilleures conditions possibles. Ces masques transparents, fabriqués en France par l’Association des paralysés de France, ont vocation à permettre une meilleure communication entre le professionnel et l'enfant, lui permettant de lire les expressions et de faciliter son apprentissage du langage.

Cette opération complète le soutien renforcé de la Caf aux crèches et aux Mam en période de crise sanitaire. Depuis le mois de mars, la Caf du Puy-de-Dôme a déjà octroyé plus de cinq millions d'euros d'aides exceptionnelles aux structures petite enfance du département pour compenser les fermetures et la diminution de fréquentation liées au Covid.