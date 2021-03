La calotte glaciaire du Groenland pourrait à nouveau totalement disparaître, avertit un chercheur nancéien

La calotte glaciaire qui couvre le Groenland a disparu au moins une fois au cours du dernier million d'années, sous un climat à peine plus chaud que le climat actuel. C'est la conclusion d'une étude internationale publiée ce lundi et à laquelle a participé un chercheur nancéien. De quoi alerter.

La calotte glaciaire qui couvre le Groenland pourrait-elle à nouveau totalement fondre ? C'est l'hypothèse émise par une équipe internationale de chercheurs dont fait partie Pierre-Henri Blard, glaciologue-paléoclimatologue au CRPG de Vandœuvre-lès-Nancy (Centre de recherches pétrographiques et géochimiques, unité dépendant du CNRS et de l'Université de Lorraine).

Elle a publié ce lundi 15 mars dans la revue de l'Académie des Sciences des Etats-Unis les résultats d'une étude inédite. Conclusion : la calotte groenlandaise a disparu au moins une fois au cours du dernier million d'années, sous un climat à peine plus chaud que notre climat actuel.

Des échantillons de glace tombés dans l'oubli

A l'origine de ces travaux, des échantillons de glace prélevés dans les années 60 par l'armée américaine alors qu'elle construisait la base secrète de Camp Century au Groenland et tombés dans l'oubli. Echantillons redécouverts fortuitement en 2017 et analysés par ces chercheurs américains, danois, belges et français.

"Nous y avons découvert des plantes aussi bien préservées que si vous vous promenez dans votre jardin", explique Pierre-Henri Blard invité de France Bleu Lorraine ce mardi matin. "Aujourd'hui, le Groenland est un désert blanc mais dans le passé, il ressemblait au nord de la Sibérie ou au nord du Canada avec des paysages typiques de toundra, dominés par des buissons et des mousses et peut-être un peu d'arbres, le paysage de type taïga."

Température de bascule

Les datations établies par les chercheurs permettent d'affirmer qu'il y a un million d'années, la calotte glaciaire du Groenland avait quasiment totalement fondu et elle avait peut-être partiellement fondu il y a 400 000 ans. Pierre-Henri Blard complète : "Lors de l'épisode chaud, il y a 130 000 ans, le Groenland était encore là, il n'avait pas fondu. Cet épisode chaud faisait 1,5° de plus que les températures pré-industrielles. En revanche, il y a un million d'années, les températures étaient de 2 à 3° plus chaudes que les températures pré-industrielles".

Notre synthèse permet de pointer qu'il y a une température de bascule au-delà de laquelle le Groenland peut disparaître totalement. A 1,5° de plus, il est encore préservé. A 2 ou 3°, il est partiellement voire totalement fondu

Voilà de quoi alerter face au changement climatique. "Notre étude renforce l'importance de maintenir l'objectif du réchauffement à 1,5°", souligne le chercheur nancéien. Le Groenland est aujourd'hui couvert d'une calotte glaciaire de plus d'un kilomètre d'épaisseur. Si elle venait à fondre, le niveau de la mer augmenterait de 6 à 7 mètres, mettant en danger les habitants de toutes les zones côtières du monde.