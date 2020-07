La campagne de dépistage massif du coronavirus s'étend en Mayenne : où pouvez-vous vous faire dépister ?

La Mayenne a été placée ce mercredi en vulnérabilité élevée pour le coronavirus. L'un des quatre indicateurs, le taux d'incidence, a franchi le seuil d'alerte, avec 50,76 nouveaux cas détectes pour 100 000 habitants en une semaine. Deux autres indicateurs sont à des niveaux élevés, mais pas en alerte : le taux de positivité (le pourcentage de tests positifs) à près de 5,6%, et le R effectif, le taux de contagion, à 1,5 (une personne malade en contamine 1,5 autre). Vulnérabilité élevée, cela veut dire que la Mayenne est passée en rouge sur la carte de France du coronavirus. Les autorités sanitaires en Mayenne ont lancé une vaste de campagne de dépistage, de l'ensemble des 300 000 Mayennais, d'abord pour Laval et l'Huisserie. Mais le dispositif va s'étendre.

Deux nouveaux sites de prélèvement sans rendez-vous

En Mayenne, il existe déjà deux sites de dépistage sans rendez-vous et sans ordonnance au gymnase Jacques Chamaret de Laval et à la salle polyvalente de l'Huisserie. L'Agence Régional de Santé veut créer deux nouveaux sites similaires, à Château-Gontier sur Mayenne, le lieu précis n'est pas encore fixé, et dans une commune au Nord de Laval qui reste à déterminer. "L'objectif est de mettre en place un lieu de prélèvement, sans prescription médicale, de façon à offrir une possibilité supplémentaire, de façon à répartir plus équitablement au niveau territorial l'accès au prélèvement", explique Valérie Jouet, la directrice de l'ARS en Mayenne. L'objectif est que ces deux nouveaux sites sans rendez-vous soient opérationnels en début de semaine prochaine.

Dans le même temps, des Mayennais reçoivent par courrier ou par mail des bons de l'assurance maladie, pour se faire dépister sur rendez-vous dans les laboratoires privés Synlab et Biolaris de Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne, au foirail et à l’hôpital de Laval. Prèrs de 8.000 bons sont envoyés chaque jour. "La stratégie qui a été mise en place, c'est surtout de prioriser les publics les plus fragiles, les zones où les tensions épidémiologiques sont plus sensibles. La cible aujourd'hui, c'est d'envoyer ces bons aux habitants de Laval d'ici le début de le semaine prochaine. Puis on élargira au Sud Mayenne, et ensuite au Nord Mayenne", explique Sybille Chesneau, la directrice adjointe à la CPAM de la Mayenne

Au total, la Mayenne devrait compter en début de semaine prochaine huit sites de dépistage.

Sans rendez-vous, sans ordonnance

le gymnase Jacques Chamaret de Laval

la salle polyvalente de l'Huisserie

un futur site à Château-Gontier-sur-Mayenne

un futur site dans une commune au Nord de Laval

Sur rendez-vous et prescription médicale ou bons de la CPAM