La campagne de tests Covid-19 promise par la région pour la fin de l'année se met progressivement en place

La marie annonce dores et déjà sur le compte Twitter du maire, 3 jours de tests gratuits les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre sur l’esplanade devant l’hôpital. Le maire de Feurs Jean Pierre TAITE en explique le déroulement.

On organise place de l’hôpital un chapiteau où l’on va installer six box d’une vingtaine de mètres carrés chacun avec infirmières et médecins. Les gens vont venir avec leur carte vitale, et ils se feront tester. Ils attendront entre 20 minutes et une demi-heure pour avoir le résultat. À Feurs, nous sommes centre de test parce qu’en général, ce sont les anciennes villes chef-lieu de canton qui le sont. Donc on couvre un territoire d'environ 30 000 personnes et même au-delà si les gens souhaitent. Tout le monde peut venir se faire tester. J’étais cette semaine chez ma coiffeuse qui m’a expliqué que six personnes arrivent de sa famille en provenance de Paris elle les a déjà prévenu qu'ils allaient tous se faire tester avant de se mettre ensemble le 24 et le 25 décembre.