La campagne de tests salivaires à l'école lancée dans l'Indre

Remplir un petit flacon d'un millilitre de salive n'est pas si facile ! Les élèves de l'école élémentaire Jules Ferry de Châteauroux en ont fait l'expérience ce mardi. Leur établissement est le premier à bénéficier de cette campagne de tests anti-Covid dans le département. Jusqu'ici, on dépistait surtout parmi le personnel et parfois les élèves du second degré, avec des tests nasopharyngés (l'écouvillon dans le nez). Les tests salivaires, moins douloureux, sont plus adaptés à des enfants de moins de dix ans.

90% de consentement chez les parents

L'opération n'en reste pas moins assez lourde pour l'Education nationale, qui fait intervenir sur ce premier dépistage deux de ses personnels de santé. Deux salariées du laboratoire chargé d'analyser les prélèvements sont également présentes pour assister les enfants. Sur un effectif total de 109 élèves, 98 passent le test, ceux dont les parents ont donné leur consentement. Les résultats seront connus d'ici 24 à 48h. Si un cas positif est détecté, un travail de traçage sera mené, explique Chantal Meublat, infirmière de l'Education nationale, référente de la cellule départementale Covid : "On va aller chercher les contacts à risque au sein de l'école, dans les moments où les élèves n'ont pas le masque, comme à la cantine. L'intérêt de ces tests, c'est d'isoler les cas positifs pour casser les chaînes de contamination".

Les résultats seront connus d'ici un ou deux jours © Radio France - Sarah Tuchscherer

Vendredi, c'est l'école Paul Bert à Argenton qui sera concernée. La semaine prochaine, ce sera au tour du secteur de Buzançais, Villedieu et Vendœuvres, un secteur ciblé par l'ARS et le rectorat en fonction du taux d'incidence du virus. L'inspection académique espère pouvoir réaliser quatre dépistages par semaine dans le département.

Prélèvement à la maison pour cinq écoles de Vierzon

Dans le Cher, la manière de réaliser les prélèvements diffère. Cinq écoles de Vierzon ont été choisies pour cette première semaine. Des kits y sont distribués aux élèves qui devront remplir leur flacon à la maison et le ramener le lendemain pour qu'il soit transmis en laboratoire. La formule présente deux avantages : le dépistage n'empiète pas sur le temps scolaire et il ne nécessite pas la présence de personnel dédié en classe. Il s'agit d'une expérimentation, les écoles vierzonnaises sont les seules à pratiquer ainsi au sein de l'académie Orléans-Tours.