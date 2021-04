La campagne de vaccination à Alès s'intensifie avec le confinement généralisé décidé par le président Macron

Mi-avril on devrait passer le cap des 700 vaccinations/Jour au centre de vaccination d'Alès-la-Prairie. Objectif qui n'est toutefois pas directement corrélé avec le confinement généralisé décidé à compter de ce samedi. Mais durant ce mois d'avril "de combat", il devrait coïncider avec une augmentation sensible des vaccins Pfizer-BioNtech disponibles. Depuis la mi-février, ce centre de vaccination fonctionne à plein régime, témoin les longues files d'attente dès potron-minet. Plusieurs centaines de personnes chaque jour.

Je suis soulagée, je suis enfin vaccinée

Nicole "a fait la complète". Elle a reçu ses deux injections de vaccin. Elle ne s'est jamais posé de question. "Hors vaccin pas de salut" rajoute-telle, dans la file d'attente, un sentiment largement partagé. Sandy, est une des nombreuses infirmières mobilisées (une trentaine de personnels/Jour). Elle est d'un avis moins tranché, "je laisse le choix au gens, mais c'est vrai que tous ces efforts, on aimerait bien qu'il paie".

Muriel et Florence sont venues de Montpellier (Hérault) pour accompagner jusqu'en Cévennes leurs parents octogénaires. Un déplacement "à nos frais, la sécu ne rembourse pas l'ambulance hors département d'origine". Pas le choix, "mon père actuellement en chimio ne disposait plus d'immunité", dit Florence, "même sa cancérologue à la clinique n'avait pas de vaccin". Après un temps d'attente "modéré", les deux femmes et tout les autres patients se disent "rassurés".

Le vaccin l'arme fatale contre la Covid ?

Avec la progression de la pandémie (via ses variants), l’exécutif a décidé d'un confinement généralisé (Magasins non-essentiels fermés, deux semaines de cours à la maison entrecoupés par deux semaines de vacances mais liberté conservé de se déplacer mais pas hors département). "Ceci n'explique pas cela" mais la campagne de vaccination se poursuit à Alès. On a "_largement dépassé les 10.000 personnes à l'abr_i". A la mi-avril entre première et seconde dose on pense atteindre à Alès 3.400 personnes vaccinées par semaine.

