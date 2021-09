La campagne de vaccination anti-covid démarre timidement pour les lycéens ardéchois

Pas de file d'attente devant le centre de vaccination de Privas ce jeudi 2 septembre, la campagne a démarré timidement pour les lycéens ardéchois. Vers 17 heures 30, une seule élève patiente dans l'entrée. Maeva, 17 ans, en première cette année, a pris rendez-vous aussitôt après avoir été informée de cette opération par mail. "Si on le fait pas nous les jeunes, personne ne va pas le faire, parce qu'on voit que les générations au dessus de nous ont du mal avec la vaccination." Elle en est convaincue, s'ils ne sont pas nombreux en ce jour de rentrée, avec ce type d'opérations d'autres lycéens et collégiens iront se faire vacciner dans les jours à venir.

"J'ai l'impression d'être libre de pouvoir tout faire" -Hugo, élève de seconde

Une vingtaine de minutes plus tard, deux autres jeunes sortent du centre après avoir reçu leur première dose. Hugo, élève de seconde, se dit soulagé : "J'ai l'impression d'être libre de pouvoir tout faire." Deuxième injection prévue dans trois semaines pour cet élève de Seconde, qui obtiendra ainsi son pass sanitaire le 30 septembre, date à partir de laquelle il sera obligatoire pour tous les plus de 12 ans.

Hugo a 14 ans, il a sauté une classe et pour se faire vacciner, il a eu l'accord de sa mère. "A partir de 12 ans ils sont capables de faire leurs propres choix", estime-t-elle.

à lire aussi Rentrée scolaire : l'Ardèche et la Drôme en retard sur la vaccination des élèves

"On sortira entre copains, on trouvera bien quelque chose à faire dehors" - Romain, élève de terminale

Quelques mètres plus loin, des élèves du lycée Vincent d'Indy sortent de cours. Certains n'étaient pas au courant de cette opération vaccination. "De toute façon on veut pas se faire vacciner nous, parce que je suis contre le pass sanitaire", peste Jérémy. Romain acquiesce : "On sortira entre copains, on trouvera bien quelque chose à faire dehors."

Aucun n'évoque les cours à distance dès la détection d'un cas de covid ni la question des contaminations. Dans le groupe, Mathide, elle, a fait le choix de la vaccination et n'a pas attendu la rentrée pour recevoir sa première injection.

Les élèves du lycée Vincent d'Indy à Privas peuvent se faire vacciner au centre d'à côté après les cours. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Trois opérations vaccination anti-covid à la rentrée

L'opération se poursuit ce vendredi 3 septembre pour les lycéens au centre de vaccination de Privas de 17 à 19 heures. La préfecture organise une autre opération ce mardi pour les lycéens et collégiens de Bourg-Saint-Andéol. Les volontaires seront conduits au pôle santé entre 14 h et 21 h. Pour les collégiens du collège Ventadour de Privas, la vaccination sera assurée sur place les 6 et 7 septembre de 9 à 17 heures.

Objectif de la préfecture d'Ardèche, de l'Agence régionale de santé et des services de l'Education nationale : permettre à un maximum d'élèves d'être complètement vaccinés d'ici les vacances de la Toussaint.