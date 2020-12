La campagne de vaccination commence cette semaine dans la Somme

La campagne de vaccination française contre le Covid-19 a été lancée symboliquement dimanche dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, en Seine-Saint-Denis, puis Dijon, où des résidents et soignants ont reçu les premières doses du vaccin. Ce mardi, ce sera au tour à l'Ehpad Saint-Victor du CHU d'Amiens de recevoir le vaccin.

Cette vaccination ne concernera qu'une poignée de personnes, puisque la campagne à grande échelle dans les Ehpad ne commencera qu'à partir du 4 janvier, avec l'arrivée de la grosse partie des doses. D'ici là, il y a beaucoup de travail pour les établissements gériatriques. Il faut recueillir le consentement des résidents, ou de leurs tuteurs lorsqu'ils ne peuvent plus décider eux-même.

Il faut donc des consultations en amont, pour que les médecins-traitants informent et conseillent leurs patients en fonction de leurs pathologies. "C'est important de prendre le temps aussi pour que les personnes puissent avoir toutes les informations mais aussi puissent être rassurées. Il faut aussi prendre le temps de recueillir le consentement et répondre à toutes les questions des personnes", explique Guillaume Delalieu, directeur de l'Ehpad La Neuville à Amiens et correspondant dans la Somme de l'association des directeurs de personnes âgées.

Le défi est aussi logistique, avec la gestion de la "conservation du vaccin". Le vaccin "passe par une plateforme hospitalière qui a les moyens de conserver, et après par une officine. Cette officine nous délivrera les doses. Mais à partir du moment où elle nous les délivre, il faut qu'on soit réactif derrière et administrer le vaccin rapidement. Parce qu'il ne se conserve que 5 jours une fois décongelé", poursuit Guillaume Delalieu.