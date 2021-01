La campagne de vaccination contre la Covid 19 a démarré dès jeudi matin à l’hôpital de Bergerac

Une centaine de personnes devrait être vaccinées d'ici vendredi contre la Covid 19, résidents de l'Ehpad, de l'unité de soins longue durée et personnel hospitalier prioritaire.

Alors que l'Agence Régionale de Santé a souhaité communiquer autour des premières vaccinations contre la Covid 19 à l'Ehpad de l'hôpital de Périgueux, le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac a pris un peu d'avance. Disposant d'une centaine de doses du vaccin Pfizer mise à disposition par Bordeaux, les professionnels bergeracois ont tres vite enclenché le processus.

Dès ce jeudi matin , les patients ont reçu leur première injection, administrée par cinq infirmières et trois médecins. Il s'agit de résidents de l'Ehpad et de l'unité de soins de longue durée ainsi que des personnels hospitaliers prioritaires. Une centaine de personnes en tout devrait recevoir cette première dose d'ici vendredi. La vaccination continue la semaine prochaine avec encore une centaine de doses et devrait se poursuivre à ce rythme durant le mois de janvier.

L'équipe des soignants de l'hopital de Bergerac ayant participe à la vaccination ce jeudi - CH. Samuel Pozzi

Les premières démarches pour recueillir le consentement des résidents avaient été entamées dès le 15 décembre.