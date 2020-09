La campagne de vaccination contre la grippe débutera "le 13 octobre", a indiqué jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion sanitaire de l'épidémie de Covid-19. "Nous devons faire extrêmement attention à la vaccination des publics vulnérables et des soignants", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de ne pas surcharger les hôpitaux confrontés à la crise sanitaire. Le taux de vaccination, trop faible chez les professionnels de santé, représente un "vrai enjeu" a reconnu le ministre.

30% de doses de vaccins en plus

De nombreuses voix, dont l'Académie nationale de médecine, ont réclamé que le vaccin contre la grippe soit rendu obligatoire pour le personnel soignant, pour diminuer le risque d'une saturation des services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère aux cas de Covid-19. "L'obligation passerait, je pense, par la loi, je ne suis même pas sûr que si nous voulions le faire, nous aurions le temps dans les délais impartis", a répondu Olivier Véran.

"Pour la première fois, en plus des commandes des officines, nous avons procédé à des sécurisations de commandes d'État et nous avons 30% de doses de vaccins en plus que les années précédentes", a-t-il en revanche assuré. Il a également expliqué que "les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud" pouvaient laisser espérer une épidémie plus tardive que les autres années et moins virulente, grâce notamment au respect accru des gestes barrière.

