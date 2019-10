La campagne de vaccination contre la grippe en pharmacie démarre plutôt bien en Côte-d'Or

C'est une nouveauté, les pharmaciens peuvent désormais vacciner les patients contre la grippe dans leurs officines. La campagne a débuté mardi dernier et ça démarre plutôt bien dans les pharmacies dijonnaises.

C'est une nouveauté, les pharmaciens peuvent désormais vacciner les patients contre la grippe. La vaccination anti-grippale est notamment recommandée pour les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, pour les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité. Pour ces publics, le vaccin est remboursé à 100%.

Une campagne qui démarre bien

La campagne a débuté mardi dernier et "ça démarre plutôt bien" précise Isabelle, pharmacienne à Dijon "nous avons vacciné une dizaine de personnes par jour". L'objectif c'est d'étendre la couverture vaccinale.

Des horaires aménagés

Dans cette officine du centre-ville, une affiche indique, "ici on vaccine contre la grippe", et précise les horaires conseillés, _"On a privilégié les heures de milieu de journée où les équipes sont nombreuses" précise une salariée_.

La campagne de vaccination se poursuit jusqu'au 31 janvier.

