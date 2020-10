Vaccin contre la grippe : jusqu'à 200 doses vendues en une journée dans certaines pharmacies de Périgueux

Le nouveau vaccin contre la grippe est disponible depuis ce mardi 13 octobre partout en Dordogne. Les stocks sont cette année plus importants pour palier une plus grande demande. La priorité est d'abord donnée aux personnes considérées comme étant à risque, c'est à dire les plus de 65 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques.

15 à 20% de doses en plus

La campagne de vaccination tombe cette année en plein redémarrage de l'épidémie de la Covid-19. Même si la Dordogne est pour l'heure épargnée, les officines auraient commandé 15 à 20% de doses en plus. Les demandes sont déjà plus importantes que d'habitude. La cause est probablement liée à l'intensification de la promotion du vaccin contre la grippe pendant cette crise du Covid-19. Cette tendance est liée à la "peur du manque" relève François Lopez, pharmacien à Périgueux "Depuis déjà 10-15 jours, mes clients me demandent ce vaccin..." mais il l'assure "on peut encore attendre vingt à trente jours pour se faire vacciner".

La ruée dans certaines pharmacies

Ce mardi matin, le pharmacien de Périgueux a vendu "au moins une vingtaine" de doses seulement aux personnes ayant obtenues un "bon" de leur caisse d'assurance maladie leur permettant de retirer gratuitement ce vaccin. Mais dans certaines pharmacies de Périgueux on peut parler d'une véritable ruée sur le vaccin anti-grippe. A la fin de la journée, la pharmacie du Toulon à Périgueux avait écoulé plus de 200 doses pendant cette première journée.

Pour les personnes à risques, toutes les informations quant à l'obtention de ce bon (si vous ne l'avez pas reçu) se trouve sur le site ameli.fr. . Pour les autres, il faudra encore attendre quelques semaines.