La campagne de vaccination contre la grippe est lancée en Limousin

Les premiers étaient là dès l'ouverture ce mardi à 9h raconte Carine Parel, pharmacienne dans le quartier du Puy la Rodas, à Limoges. Mais, Jacqueline qui est venue chercher d'autres médicaments préfère attendre un peu. L'octogénaire a bien reçu son bon de la sécurité sociale, mais "je le fais faire toujours mi-novembre. On dit toujours qu'il ne faut pas le faire trop tôt parce en janvier ou février ça n'aura peut-être plus d'effet".

Josette patiente également encore un peu avant de se faire vacciner, mais c'est à cause de son traitement médical. Agée de 88 ans, elle aussi se fait vacciner contre la grippe depuis plusieurs années : "Je pense que c'est la meilleure solution pour se protéger. C'est comme la vaccination du covid, la quatrième piqûre je l'ai eue tout de suite au début quand elle est sortie."

Entre grippe et covid : une organisation à trouver

Cette nouvelle campagne de vaccination contre la grippe, elle ne fait pas peur aux pharmaciens explique Marion Lemaire, co-présidente du syndicat des pharmaciens de la Haute-Vienne : "C'est entré dans nos chromosomes on va dire ! On a l'habitude de prendre en charge et de vacciner. Ça roule tout seul. La seule difficulté qui se greffe c'est parfois l'organisation car on peut aussi vacciner des personnes contre le covid."

Carine Parel comme ses confrères reçoit sans rendez-vous pour la vaccination contre la grippe, car les stocks sont là et il s'agit de mono-doses. En revanche il faut réserver son créneau pour la vaccination covid. Question de doses et de conditionnement explique la pharmacienne : "Pour le Covid, on a6 doses dans chaque flacon et il ne faut pas perdre de doses. Don c'est sur rendez-vous. Il est possible de faire le vaccin le même jour, un dans chaque bras mais pour le covid il faut respecter les délais en fonction de l'âge de la personne, sa pathologie éventuelle."

"Ça demande certes du temps et de l'énergie aux pharmaciens, mais ce n'est vraiment pas insurmontable par rapport à ce que nous avons vécu et donné jusqu'à présent" conclut Marion Lemaire.