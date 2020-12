VIDÉO - Coronavirus : la campagne de vaccination commence finalement ce mercredi à Nice

La campagne de vaccination contre la Covid-19 commence finalement ce mercredi 30 décembre à Nice, au lieu du 4 janvier. Le maire de ville Christian Estrosi s'en félicite : "Lundi, un conseil de santé local, de Nice, a lancé un appel au ministre de la Santé pour que la campagne de vaccination commence dès cette semaine et nous avons été entendus". Quelque 4.875 doses ont été livrées dans la nuit de mardi à mercredi.

Cinq résidents vaccinés ce mercredi

Pierre-Claude a été averti mardi soir. En tant que premier vacciné niçois et azuréen, il n'a pas échappé aux applaudissements. Ce résident de l'Ehpad du CHU de Nice, âgé de 82 ans, a reçu son injection sous l’œil des caméras et sous les flashes des photographes. Il n'a pas hésité à donner son consentement : "Mon meilleur ami ici est mort en avril du coronavirus alors j'ai pensé tout de suite que s'il y avait un vaccin, je me ferais vacciner".

Quatre autres résidents ont été vaccinés ce mercredi. C'est avant tout symbolique, admet Remi Collomp, chef du pôle pharmacie au CHU de Nice. "Vacciner cinq patients aujourd'hui au lieu de mardi, ça ne va pas changer grand chose mais l'intérêt, c'est d'avoir les vaccins pour être opérationnels dès la semaine prochaine, gagner du temps, puisque l'idée c'est d'alimenter l'ensemble des Alpes-Maritimes ensuite."

Le professeur Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie au CHU de Nice, voudrait accélérer et élargir la campagne vaccinale dès le mois de janvier, "notamment à nos aînés qui vivent en ville et pas seulement ceux qui vivent dans nos Ehpad. Nous devons aussi les protéger. Je pense qu'il faut aller le plus vite possible avec tous les volontaires dès qu'ils le souhaitent".

Quelque 10.000 Niçois, non-résidents d'Ehpad, souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus. Ils se sont pré-incrits sur la plateforme mise en place par la municipalité.