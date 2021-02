La campagne de vaccination contre le Covid-19 va monter en puissance dans le Loiret

Ce vendredi 5 février, de nouveaux créneaux de réservation pour les centres de vaccination du Loiret seront ouverts sur les plateformes comme Doctolib : des rendez-vous pour la 2ème quinzaine de février. Mais les créneaux ouverts ne seront en fait pas très nombreux et risquent de partir très vite.

7 centres de vaccination et un bus à partir du 15 février

Pourtant, la campagne de vaccination va bel et bien s'accélérer dans le Loiret, à partir du 15 février. 2 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir pour les + 75 ans et les personnes souffrant de pathologies à risque : l'un à Beaugency, et l'autre que se partageront Châteauneuf-sur-Loire et Sully-sur-Loire, selon des modalités en cours de discussion. A cela s'ajoutera le bus itinérant que va déployer le conseil départemental du Loiretpour les zones isolées, et dont le principe a été approuvé par les autorités sanitaires. "Nous répondons aux sollicitations des collectivités locales, souligne Thierry Demaret, car plus le territoire bénéficie d'un maillage fin, plus les personnes âgées sont susceptibles de se déplacer jusqu'à un centre de vaccination."

Dans le même temps, le nombre de doses de vaccins que va recevoir le Loiret va augmenter de 40% : le département bénéficiera de 7 000 doses par semaine contre 5 000 actuellement - chiffres qui incluent les Ehpad et les centres de vaccination pour les soignants. "On a maintenant une régularité d'approvisionnement qui permet une meilleure visibilité, se réjouit Laurent Habert, le directeur de l'Agence régionale de santé. En outre, on aura dans le Loiret, dès la semaine prochaine, 2 nouveaux vaccins à disposition - Moderna et AstraZeneca." Les dotations hebdomadaires vont ainsi passer de 780 à 1 440 au centre de vaccination d'Orléans (salle Fernand Pellicer), et de 630 à 1 080 à celui de Montargis (salle Carnot).

Priorité aux deuxièmes injections

Mais ces augmentations sont en partie en trompe-l’œil, car à partir du 15 février, les deuxièmes injections vont débuter pour les + 75 ans (et les rendez-vous pour ces deuxièmes injections sont déjà attribués). Les nouveaux créneaux de réservation ne seront donc pas si nombreux, reconnaît Thierry Demaret : "Clairement, l'offre restera inférieure à la demande, le nombre de doses de vaccin est important mais il n'est pas illimité." Les personnes concernées devront donc, encore, s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous.

A ce jour, 16 600 personnes ont reçu au moins 1 injection dans le Loiret, dont 10% qui ont déjà eu les 2 doses et qui sont donc considérées comme vaccinées. Jusqu'à présent, un seul incident grave a été répertorié lors de cette campagne de vaccination dans le Loiret : à Montargis, une personne a fait un AVC quelques heures après l'injection, mais "rien ne permet d'établir une relation de cause à effet" insiste Laurent Habert.