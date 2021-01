La campagne de vaccination contre le Covid perturbée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

La pénurie de vaccins contre le Covid-19 se fait clairement sentir en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Plusieurs centres sont fermés faute de doses et la liste s'allonge. En Meurthe-et-Moselle, plus aucune dose injectée à Jarville, Lunéville ou Toul par exemple. Ces centres sont provisoirement fermés.

Essey rouvre pour les secondes injections

A Essey-les-Nancy, le centre de la clinique Pasteur, fermé vendredi soir va rouvrir ce mercredi matin mais uniquement pour administrer les secondes doses au personnel soignant puis la semaine prochaine aux personnes de 75 ans et plus. Les deuxièmes injections qui ont débuté puisque la vaccination a démarré véritablement pour les soignants le 4 janvier en Meurthe-et-Moselle.

Ouvertures décalées à Epinal et Gérardmer

Ce n'est guère mieux dans les Vosges : le département aurait dû recevoir lundi 3.000 doses du vaccin Pfizer-BioNtech. Elles sont finalement attendues ce jeudi. Conséquence : l'ouverture des centres de vaccination de Gérardmer à l'Espace Tilleul et d'Epinal au centre des congrès est repoussée à vendredi. De son côté, l'agence régionale de santé Grand Est l'admet : l’objectif est de sécuriser le stock disponible pour réaliser la seconde injection du vaccin dans les délais.