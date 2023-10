La campagne de vaccination contre le papillomavirus a commencé dans les collèges

"Je stresse un peu", entend-on sur les bancs de la salle de classe transformée en vaccinodrome ce jeudi au collège Chopin de Nancy. 33 élèves sur les 116 5èmes de l'établissement sont convoqués pour recevoir un vaccin contre le papillomavirus, dans le cadre de la grande campagne nationale qui vient de débuter. L'ARS Grand Est vise un taux de vaccination de 30%.

De la pédagogie

Pour rassurer les craintes des adolescents, tout commence par un cours de SVT sur l'effet du vaccin. "Votre vaccin va attaquer le virus dans votre corps, vous en aurez donc moins et vous aurez moins de virus à transmettre", explique ainsi l'enseignante. Une leçon bien retenue par Pauline, qui sort tout juste de l'injection. "Ça va nous aider à nous protéger contre les cancers liés au papillomavirus", répète-t-elle.

L'âge pour le faire

Et effectivement, en classe de 5ème, c'est le meilleur âge pour passer par la case vaccination. "C'est vers 11-12 ans que le vaccin est le plus efficace. Il l'est tellement qu'on peut se permettre de ne faire que deux doses, alors qu'il en faut 3 après 15 ans", explique le professeur Thierry May, ancien chef du service des maladies infectieuses à Brabois, sorti de sa retraite pour l'occasion. Il y aura d'ailleurs un rappel à effectuer dans 6 mois, au printemps.

Ici, un peu moins de 30% des élèves participent, mais beaucoup ont déjà fait ce vaccin. Ce n'est pas une surprise selon Joan Orcier, directeur de l'ARS en Meurthe-et-Moselle. "C'est une double campagne : l'une au collège et l'autre auprès des médecins traitements et infirmiers", détaille-t-il. Et une fois terminé : "ils sont tranquilles jusqu'à 25 ans", sourit Thierry May.