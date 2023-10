La campagne de vaccination contre les papillomavirus démarre en Vaucluse

La campagne de vaccination contre les papillomavirus débute dans les collèges du Vaucluse. Depuis lundi 2 octobre, les élèves de 5e entre 11 et 14 ans peuvent au sein même de leur établissement, sur la base du volontariat, recevoir une dose gratuitement. Une campagne massive pour accélérer le taux de vaccination chez les adolescents pour mieux lutter contre les cancers causés par ces papillomavirus, 6.400 nouveaux cas tous les ans en France. Ce mercredi, 18 élèves du collège Joseph Viala d'Avignon ont été vaccinés dans une salle de classe de l'établissement.

Ferielle, 12 ans, a été la première à passer : "j'ai eu des explications de la part de ma maman sur ce virus et la manière dont je pouvais l'attraper. Je préfère me vacciner que de l'attraper." Le vaccin administré est commercialisé depuis de nombreuses années et il fait ses preuves. "Nous commençons à voir des premiers effets sur les lésions précancéreuses donc c'est très encourageant. On ne peut pas passer à côté de cet outil de prévention. Il faut rappeler que 7 femmes sur 10 sont en contact avec l'HPV lors du premier rapport sexuel", détaille le docteur Christine Lorente est la responsable du centre de vaccination publique de Vaucluse.

Intensifier la vaccination des garçons

Il y avait quelques garçons dans la liste des volontaires ce mercredi au collège Joseph Viala. Pourtant, aujourd'hui en France, seulement 8% des adolescents de 16 ans ont un schéma vaccinal complet. "Il est nécessaire d'augmenter le taux de couverture chez l'ensemble des jeunes et notamment les garçons. Il peuvent transmettre le virus d'une part et 25% des cancers pour HPV concernent des hommes", précise Loic Souriau de l'Agence régional de Santé en Vaucluse.

Les élèves recevront leur deuxième injection au printemps prochain au collège. Il est toujours possible de se faire vacciner chez le médecin, pharmacien, sage-femme, toutes les informations sur site vaccination-hpv.e-cancer.fr