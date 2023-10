La campagne de vaccination contre les papillomavirus lancée au collège d'Aulnoy-lez-Valenciennes

Au collège Madame d'Epinay d'Aulnoy-lez-Valenciennes, ils étaient une trentaine d'élèves de 5° ce matin à se faire vacciner, avec l'accord de leurs parents, la moitié des effectifs.

Une première injection préparée en amont dans l'établissement par une sensibilisation aux risques de cancers causés par ces papillomavirus, les HPV qui sont une infection sexuellement transmissible.

Les parents de Sarah lui ont conseillé de le faire, et très vite l'adolescente a accepté "pour me protéger des cancers, surtout de celui de l'utérus".

La fille de Noémie a aussi accepté rapidement, la maman kiné est rassurée "je vois beaucoup les conséquences de tous les cancers qui sont liés aux papillomavirus, et c'est super important de prévenir plutôt que de guérir".

Accélérer la vaccination des garçons

Dans la liste des volontaires une douzaine de garçons, une bonne chose pour l'agence régionale de santé car aujourd'hui seuls 8% sont vaccinés contre 47% pour les filles alors que les risques de cancers sont aussi importants chez eux rappelle le directeur Hugo Gilardi, " sur les 6400 nouveaux, la moitié sont des cancers de l'utérus, et l'autre moitié sont des cancers qui concernent aussi les garçons, cancer de la gorge, cancer du pénis".

Le directeur de l'ARS qui espère que cette campagne massive dans les 439 collèges de l'académie de Lille va accélérer le taux de vaccination en simplifiant les démarches "les professionnels de santé viennent vers les collégiens, ça prend un un quart d'heure, il faut juste penser au carnet de santé".

Une deuxième dose au printemps

Valérie a convaincu son fils de franchir le pas, et elle est plutôt contente que ça se passe au collège, ça facilite la démarche pour les parents, et c'est plus rassurant pour elle "c'est fait en groupe, et je pense qu'ils ont l'occasion de partager entre eux , donc ils se posent moins de question".

Mais se positionner à 11-12 ans sur un éventuel risque de cancer, et sa future sexualité c'était pas forcément facile reconnait Arthur qui a finalement franchi le pas comme Gabin qui a bien compris l'importance du vaccin à cet âge "sinon le vaccin est moins efficace et il faut faire plus de doses (3 au lieu de 2 entre 11-14 ans)", l'adolescent qui espère même convaincre d'autres copains de se faire vacciner.

Les élèves recevront leur deuxième injection au printemps prochain au collège.

Il est toujours possible de se faire vacciner chez le médecin, pharmacien, sage femme, toutes les informations sur site vaccination-hpv.e-cancer.fr