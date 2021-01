La campagne de vaccination dans le Finistère est une "course d'endurance"

Invités des Experts de France Bleu Breizh Izel ce mardi matin, le préfet du Finistère et le directeur de l'Agence régionale de santé pour le Finistère ont répondu aux questions des auditeurs sur la campagne de vaccination contre le Covid. "C'est une course d'endurance", ont-ils expliqué.

Philippe Mahé, le préfet du Finistère, et Jean-Paul Mongeat, le directeur de l'Agence régionale de santé pour le Finistère étaient les invités de France Bleu Breizh Izel ce mardi matin. Ils ont répondu aux nombreuses questions des auditeurs. Et ils l'ont assuré : il reste des créneaux de vaccination dans le Finistère : 600, à Brest-Morlaix jusqu'au 29 janvier. C'était en tout cas le cas ce lundi soir. A Quimper, les réservations ont pris du retard à l'allumage : elles ont été ouvertes ce lundi, et tous les créneaux ont été pris en quelques heures jusqu'à la fin du mois de janvier.

2.600 résidents d'Ehpad vaccinés

Le préfet appelle les Finistériens à la patience : "c'est une course d'endurance", a expliqué Philippe Mahé. Il comprend l'impatience des patients et reconnait qu'il est parfois difficile d'obtenir un rendez-vous.

Jean-Paul Mongeat, le patron de l'ARS dans le Finistère, précisait sur notre antenne que 2.600 résidents ont été vaccinés dans les Ehpad du département. Il précise que "tous les résidents d'Ehpad qui le souhaitaient seront vaccinés à la fin de la semaine". Pour les résidences seniors, une réunion va être organisé avec les responsables pour planifier la vaccination des résidents.

Sur la vaccination, le préfet du Finistère reconnaît qu’il faut améliorer les circuits pour permettre de réorienter les habitants de zones où tous les créneaux sont pris vers les zones où il reste de la place, en envoyant par exemple des Quimpérois à Brest ou Morlaix.