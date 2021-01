La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans démarre ce lundi en Isère

Après les résidents en EHPAD et les pompiers, personnels soignants de plus de 50 ans, la vaccination est ouverte, depuis ce lundi 18 janvier, aux personnes de plus de 75 ans et à celles atteintes par des pathologies particulières.

Une nouvelle étape démarre ce lundi en France et en Isère pour la vaccination contre la Covid-19. Les 105 000 Isérois.es de plus de 75 ans et celles atteintes par certaines maladies peuvent recevoir leur première injection du vaccin. Dans notre département, on compte 11 centres de vaccination selon le site santé.fr. Pour l'instant, seuls les résidents en EHPAD, les pompiers et les soignants de plus de 50 ans pouvaient se faire vacciner. Depuis début janvier, 8 587 personnes ont été vaccinées, dont 1 850 résidents d’EHPAD.

La préfecture de l'Isère conseille vivement de prendre rendez-vous en ligne pour se faire vacciner. Dans cet article, vous trouverez la liste de tous les centres avec des liens spécifiques pour prendre un rendez-vous. "Plusieurs milliers de rendez-vous ont été donnés, depuis vendredi, dans le département, compte tenu de leur grand nombre, les personnes de 75 ans et plus ne pourront matériellement pas toutes être vaccinées dans les tous prochains jours. Cependant, il est impératif pour chacune d’elle de disposer d’un interlocuteur et de pouvoir se signaler pour prendre rendez-vous" indique la préfecture.

Pathologies ayant droit à vaccination dès ce lundi 18 janvier

Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie

Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés

Transplantés d’organes solides

Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes

Maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies rares)

Trisomie 21

Deux numéros pour prendre rendez-vous

Même si la prise de rendez-en ligne est fortement conseillée, il est également possible de le faire par téléphone en contactant un numéro national, le 0 800 009 110, ouvert depuis le vendredi 15 janvier.

Une plate-forme départementale d’appels sera également activée par les services de l’État et du conseil départemental ce lundi dans la matinée. Il s’agit du 04 76 00 31 34.

Des initiatives seront mises en place ou en projets dans plusieurs communes ou intercommunalités, pour faciliter le transport des personnes peu mobiles vers les centres de vaccination. En cas de difficultés d’accès à internet, et sans aide de proches, en accord avec l’association des maires de l’Isère, les communes se mobiliseront pour assister ces personnes dans la prise de rendez-vous par voie informatique.