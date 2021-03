La campagne de vaccination s'accélère dans le Puy-de-Dôme

Plus de 2000 nouveaux rendez-vous de vaccination vont être ouverts jusqu'à lundi dans les six centres de vaccination du Puy-de-Dôme. Le CHU de Clermont sera ouvert tout le week-end. Et trois nouveaux centres vont ouvrir, à Volvic, Billom, et Giat.

Plus de 45 000 personnes ont déjà reçu au moins une injection de vaccin dans le Puy-de-Dôme, et plus de 22 000 nouveaux rendez-vous de vaccination ont été pris en mars dans le département, mais la préfecture puydômoise veut encore accélérer

Plus de 2 000 rendez-vous supplémentaires ont été ouverts le samedi 6 mars et le lundi 8 mars, à destination des professionnels de santé mais également aux personnes âgées de 50 à 75 ans présentant des comorbidités et aux personnes âgées de plus de 75 ans. Six centres sont concernés : Ambert, Mont-Dore, Pontgibaud, Saint-Eloy-les-Mines, Thiers et le CHU, principal site de vaccination du département. Celui-ci sera, en outre, exceptionnellement ouvert toute la journée du dimanche 7 mars.

Par ailleurs, Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, a confirmé, sur proposition de l’ARS, l’ouverture de trois nouveaux centres pérennes de vaccination dans le département. Dès la semaine du 15 mars, deux centres ouvriront à Volvic et Billom et une troisième antenne du centre de vaccination des Combrailles à Giat.

De quoi permettre une nouvelle montée en charge de l’activité des centres de vaccination, dès la mi-mars, avec plus de 7 000 doses hebdomadaires. La tendance s’accélérera dès le début du mois d’avril. En complément, les opérations ponctuelles vont se poursuivre, tout au long des mois de mars et d'avril, pour permettre de vacciner au plus près des publics isolés.

Par ailleurs, en dehors des situations de cluster, la campagne de vaccination a permis de proposer au moins une première injection, pour tous les résidents d’EPHAD et pour toutes les personnes en situation de handicap résidant dans un établissement spécialisé.