La campagne de vaccination s'amplifie en Creuse

Un nouveau public prioritaire à la vaccination, une nouvelle opération sans rendez-vous et la poursuite de vaccinations à la rencontre des plus de 75 ans sans mobilité et en milieu éloigné : ce sont entre 1 000 et 1 400 injections qui devraient être réalisées dans le département ce samedi.

La vaccination contre la Covid-19 vient de s'ouvrir à une nouvelle catégorie de la population. Un nouveau public prioritaire qui peut dès ce samedi matin 9 heures se présenter au centre André Lejeune de Guéret : il s'agit des personnels des établissements scolaires (enseignants, Atsem, Aesh etc) mais aussi des crèches, les assistantes maternelles ainsi que les personnels des centres pénitentiaires, les policiers et les gendarmes de plus de 55 ans.

400 doses d'AstraZeneca leur sont réservés. Il suffira de se présenter avec un justificatif professionnel, une pièce d'identité, sa carte vitale (et son attestation de déplacement, en cochant la case Santé, si vous habitez à plus de 10 km de Guéret). Pas besoin de prendre rendez-vous. Cette opération spécifique se poursuivra lundi, mardi et mercredi - le temps que les 400 doses soient écoulées.

Le super centre de vaccination André Lejeune ressemblera du coup ce samedi à une vraie fourmilière puisque ces vaccinations s'ajouteront à celles déjà programmées : les premières injections et les rappels des rendez-vous donnés il y a quatre semaines (avec Pfizer), ce qui représente 200 à 230 injections ; et les rappels des opérations coup de poing organisées il y a quelques semaines (en Moderna), soit 190 doses.

Le supercentre de vaccination installé à l'espace André-Lejeune à Guéret va ressembler à une vraie fourmilière ce samedi. - Yves-Olivier Ebe

Sans rendez-vous à Evaux-les-Bains

A cela s'ajoute ce samedi une nouvelle opération de vaccination sans rendez-vous (après Boussac samedi dernier), à Evaux-les-Bains, de 9h à 17h30, au centre hospitalier Les genêts d'or. 200 doses de Pfizer seront proposées aux personnes de plus de 70 ans et aux plus de 50 ans avec comorbidité (sur justificatif : ordonnance ou prescription médicale). Il s'agit d'un reliquat de doses n'ayant pas trouvé preneurs cette semaine dans le département.

L'opération "aller vers" se poursuit

Il s'agit d'aller à la rencontre de personnes de plus de 75 ans qui ne peuvent pas se déplacer et résident loin des centres de vaccinations. Elles sont recensées par leur municipalité. Ce samedi 17 avril, ce type de vaccination (avec Pfizer) est proposée à Azérables, Genouillac et Saint-Sulpice-le-Guérétois.

On rappelle que les personnes de plus de 60 ans (sans comorbidité) ont accès à la vaccination en centres. Les plus de 55 ans (sans comorbidité) peuvent aussi se faire vacciner mais par leur médecin (avec AstraZeneca). Egalement éligibles à la vaccination, sans restrictions d'âge, les personnes qui souffrent de pathologies particulières (listées par le Ministère de la Santé).

Toute l'infographie des personnes concernées et solutions vaccinales associées disponible en cliquant ici.

La Creuse est un des départements français qui ont le meilleur taux de couverture de vaccination, avec plus de 34 000 injections de vaccins réalisées. En revanche, le taux d'incidence continue de grimper : de 60 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, il est passé à 138 cette fin de semaine.