La campagne de vaccination s’intensifie dans le Tarn-et-Garonne

La campagne de vaccination contre le Covid-19 avait débuté le 5 janvier à l'Ehpad de Lavit-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne, 2.500 résidents des maisons de retraite du Tarn-et-Garonne doivent être vaccinés d’ici trois à quatre semaines. Pour accélérer la campagne de vaccination, la préfète du Tarn-et-Garonne annonce l’ouverture prochaine de trois nouveaux centres de vaccination, et la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile.

Les élus locaux appelés à la rescousse

Les élus locaux du département sont sollicités pour identifier les personnes âgées isolées et vulnérables de 75 ans et plus vivant à domicile qui pourraient rencontrer des difficultés pour se rendre dans les centres de vaccination. Les élus sont appelés également à un appuie administratif aux centres de vaccination.

Trois centres de vaccination sont déjà ouverts :

• un premier centre dédié à la vaccination des personnels de santé au Centre Hospitalier de Montauban.

• deux autres centres organisés en lien avec les professionnels de la médecine de ville à Moissac (rue du Chasselas, dans l’actuel centre de dépistage Covid) , et à Nègrepelisse dans les locaux du centre hospitalier.

Ces centres sont ouverts sur rendez-vous aux professionnels de santé (hospitaliers, libéraux ou exerçant en établissements médico-sociaux intervenants auprès de publics vulnérables) et personnels administratifs travaillant dans ces établissements, aux aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées et aux sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans et/ou des comorbidités .

Les personnes de plus de 75 ans vaccinées sur rendez-vous

À compter du 18 janvier prochain, les centres devront être en mesure d’accueillir, sur rendez-vous, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile. Elles recevront une invitation de la part de l’assurance maladie par courrier ou courriel pour les en informer.

La préfecture du Tarn-et-Garonne active dès ce lundi 11 Janvier à 14h00 la cellule d’information du public (CIP) joignable au : 08 11 00 06 82