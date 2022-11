L'été 2022 marqué par plus de 10.000 décès "en excès", dont 3.000 pendant les trois vagues de canicule

Chaque été, Météo France et Santé Publique France étudient les conséquences de la chaleur sur la santé des Français. L'été 2022 est le deuxième le plus chaud depuis l'été 2003. Avec notamment trois épisodes de canicule importants en juin, juillet et août derniers, qui au total, ont duré plus de 30 jours.

ⓘ Publicité

L'excès de mortalité pendant les canicules le plus important depuis 2003

Au cours de ces trois canicules, un excès de mortalité de 2.816 décès a été recensé, a annoncé ce lundi Santé publique France, rapporte franceinfo. L'agence nationale estime donc la surmortalité relative à +16,7% sur ces périodes allant du 14 au 22 juin, du 9 au 27 juillet, et du 29 juillet au 14 août. "L’excès de mortalité observé pendant les canicules de 2022 est le plus important depuis 2003", note Santé publique France, "bien qu’inférieur aux 15.000 décès observés cette année-là". Sur l'ensemble de l'été 2022, 10.420 décès "en excès" ont été enregistrés, en hausse de 6,1% par rapport à 2021.

Les victimes de cette surmortalité sont en majorité des personnes âgées de plus de 75 ans, avec environ 1 décès sur 6 considéré "en excès" dans cette tranche d'âge.

Doublement des passages aux urgences, triplement des appels à SOS médecins

Autres données notables, les passages aux urgences ont doublé l'été dernier, avec 17.000 prises en charge. Et les appels à SOS Médecin ont triplé, principalement pour des cas d'hyperthermie et de déshydratation. Au total, les Français ont pris plus de 20.000 rendez-vous médicaux à cause de la chaleur.

Une surmortalité aux causes multiples

Pour autant, il est difficile pour Santé publique France de n'imputer cette surmortalité qu'à la seule canicule. En effet, sur les mêmes périodes, 894 décès liés à l'épidémie de Covid-19 n'ont pas été soustraits de la surmortalité observée pendant les canicules. "La Covid-19 a pu augmenter la vulnérabilité à la chaleur pour certaines personnes, et l’exposition à la chaleur a pu aggraver l’état de certains malades atteints par la Covid-19", notent les autorités sanitaires, qui promettent d'affiner ses résultats d'ici le début de l'année prochaine.

Des régions davantage touchées que d'autres

La Bretagne, peu habituée aux canicules, et l'Ile-de-France, très peuplée, urbanisée et sujette aux îlots de chaleur urbains, sont les régions qui ont enregistré les excès de mortalité relatifs les plus importants avec le Grand Est "difficilement interprétable", selon Santé publique France. Au niveau départemental, la Savoie (+53%) et l'Ardèche (+52,3%) sont les deux départements avec l'excès de mortalité relatif le plus fort.

Le Doubs, la Haute-Vienne, l'Indre-et-Loire et l'Aude ne présentent de leur côté pas d'excès de mortalité pendant les canicules.

"L'importance d'anticiper l’impact de la chaleur"

Selon Santé publique France, "ce bilan souligne l’importance d’anticiper l’impact de la chaleur et de la nécessité d’une stratégie d’adaptation et d’atténuation au changement climatique renforcé". L'agence nationale rappelle l'importance de la prévention des effets de la chaleur sur le corps, et explique que son dispositif "fait l'objet d'une évaluation qui permettra de dégager des pistes d'amélioration".