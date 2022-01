La capacité de vaccination va doubler la semaine prochaine au centre Jean Moulin à Limoges

A partir du lundi 10 janvier, la capacité vaccinale va doubler au centre municipal Jean Moulin à Limoges situé dans le quartier de Beaubreuil. Désormais 8 lignes vaccinales seront opérationnelles avec des doses de moderna pour les plus de 30 ans mais aussi du pfeizer pour les 18 à 30 ans. De nombreux créneaux sont ouverts avec ou sans rendez vous.

Les détails de l'organisation pour se faire vacciner

Du lundi au vendredi matin : 5 lignes en Moderna pour les plus de 30 ans et 2 lignes en Pfizer pour les 12-29 ans et 1 ligne mixte (Moderna ou Pfizer selon l’âge) sans rendez-vous dans la limite des doses disponibles.

Le samedi matin : 4 lignes en Pfizer pédiatrique réservées aux 5-11 ans, une ligne en Moderna et deux lignes en Pfizer ainsi qu'une ligne mixte (Moderna ou Pfizer selon l’âge).

A noter que les mercredis après-midi seuls les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés au centre Jean Moulin.

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 0 800 009 110 ou par internet sur "sante.fr" ou sur doctolib.