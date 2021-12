Une semaine de plan blanc dans les hôpitaux vauclusiens. Une mesure nécessaire en pleine 5e vague de la Covid -19 selon Jean-Noël Jacques, le directeur de l'hôpital d'Avignon. Juste avant le week-end, 8 patients étaient en réanimation. Le dénominateur commun ? Ils ne sont pas vaccinés.

"Rendre des parcours de soins plus fluides pour éviter la saturation"

Au total plus de 60 personnes sont prises en charge pour des symptômes du coronavirus. Pour l'instant 45 lits sont dédiés uniquement à la prise en charge Covid, mais ce nombre peut augmenter si les contaminations et cas graves explosent .

On commence à déprogrammer les actes non urgents pour soulager les soignants épuisés. "La caractéristique de cette 5e vague épidémique c'est le _manque de moyens humains_", souligne Jean-Noël Jacques. La gestion des ressources humaines se fait à flux tendus, l'absentéisme est fort et s'explique par la fatigue accumulée des professionnels de santé.

Alors pour contrer la saturation des lits d'hôpitaux surtout en cette période de fêtes de fin d'année, Jean-Noël Jacques insiste sur un travail collectif. "Il faut que tous les acteurs de la santé, publics, privés, libéraux s'organisent pour rendre des parcours de soins plus fluides", explique le chef de l'hôpital avignonnais.