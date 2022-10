La caravane des Bonnes Fées fait escale à Châteauroux, pour aider les femmes victimes d'un cancer du sein

Avec ses coussins, ses plaids, sa musique... La caravane rose de l'association des Bonnes fées ressemble à une grosse bulle de bien être. Et c'est le but ! Créée en 2015 par Sylvie Tellier, alors directrice du comité Miss France, cette association traverse Le Loir-et-Cher, l'Indre et la Creuse, à l'occasion d'Octobre Rose, pour aider les femmes atteintes d'un cancer du sein à reprendre cofinance en elles, et à se détendre. La caravane dans laquelle les soins ont lieu a fait escale pour une journée, ce mardi 4 octobre, devant le Centre Hospitalier de Châteauroux.

"On s'occupe de nous, c'est super ! "

Martine a subi une mammectomie en 2011. Elle fait actuellement de la chimiothérapie pour un autre cancer. En sortant de la caravane, elle était ravie. "Moi, j'adore, rit-elle . On s'occupe de nous, c'est super ! Parce que moi, je sais pas m'occuper de moi... C'est tout bénéfique!"

C'est Maëva Coucke, Miss France 2018, qui s'occupait de l'atelier maquillage. © Radio France - Juliette Mylle

Ensuite, on passe au maquillage. Derrière les pinceaux, surprise ! C'est Maëva Coucke, Miss France 2018, qui s'en charge. Une mission à laquelle elle tient beaucoup. " En fait, une femme va perdre sa féminité pendant un traitement du cancer du sein. Parce qu'on va perdre les cils, sourcils, cheveux. Nous, on va vraiment leur redonner confiance en elles. Et ça fait plaisir."

Affronter des traitements lourds avec un état d'esprit différent

Se sentir mieux dans sa peau pour mieux affronter la maladie. C'est très important pour Rita Carboni, oncologue au Centre Hospitalier de Châteauroux. " Le fait de se voir bien devant leur miroir, malgré les traitements lourds, ça aide beaucoup le moral des patientes qui peuvent affronter des traitements lourds avec un état d'esprit différent. " Elle y croit tellement qu'elle fait venir, tous les quinze jours des socio-esthéticiennes pour les malades au Centre hospitalier de Châteauroux.