La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) lance une application mobile gratuite, M@CARSAT. Un nouveau moyen d'accompagner les retraités dans leur quotidien en leur proposant activités et suivi santé.

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, France

Oui, les nouvelles technologies plaisent aux seniors ! La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) gère 522.000 retraités pour un budget annuel de 3,6 milliards d'euros.

Pour les accompagner pendant leur retraite, elle met en place des outils numériques pour préserver leur autonomie. Elle lance une application gratuite sur téléphone et tablette, M@CARSAT.

Une application qui permet de rester en lien avec des personnes proches, d'être informé et pouvoir s'inscrire à des ateliers de la CARSAT aux alentours grâce à la géolocalisation et de recevoir des conseils santé. Une manière de rester autonome chez soi tout en gardant un lien avec sa famille qui parfois, peut-être loin.

Un smiley pour dire que tout va bien

Sur cette application, les seniors peuvent donner leur humeur du jour en appuyant sur un smiley qui souris plus ou moins. Cette notification est envoyée à tous les proches que le senior choisit de prévenir, son "réseau de confiance".

Une manière de prévenir les coups de déprimes pour Michel Noguès, directeur délégué de la CARSAT Languedoc-Roussillon : "C'est important de suivre ces émotions dans le temps. On est en capacité d'en faire des déclencheurs de signalement. Il y a des gens qui sont tout le temps ronchon, d'autres qui sont tout le temps bien."

"Mais lorsqu'il y a des changements soudains d'humeur, ça permet au réseau de confiance d'apporter une entraide et à nous d'envoyer une assistante sociale par exemple." Michel Noguès, directeur délégué de la CARSAT Languedoc-Roussillon

L'application est disponible sur tous les téléphones et toutes les tablettes. © Radio France - Marion Bargiacchi / Capture d'écran

Une aide pour s'équiper

Pour utiliser cette application, encore faut-il avoir le bon matériel ! La CARSAT aide les seniors à s'équiper sous conditions de ressources. "Accéder au numérique, ça coûte cher. On peut accorder une aide jusqu'à 100 euros pour acheter une tablette. On peut aussi prendre en charge l'abonnement de la box pendant un an. Et puis surtout, ce qui parait le plus important, c'est d'aider les gens à utiliser correctement leurs appareils.

"On propose six heures de formation à domicile pour le matériel et l'application."

Hélène Carré est une retraité qui a pu tester l'application comme 800 autres testeurs. Pour cela, la CARSAT lui a prêté une tablette... et ça lui a énormément plu :