Couvre-feu, télétravail, limitation des jauges... Face à la flambée des cas de covid et devant la menace Omicron, le gouvernement catalan annonce une série de nouvelles restrictions à l'approche des fêtes.

La Catalogne réinstaure un couvre-feu et des jauges dans les restaurants

"Submergée par le covid" selon les mots du gouvernement, la Catalogne instaure une série de mesures pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Un couvre-feu va de nouveau être imposé entre 1 heure et 6 heures du matin, dès que le taux d'incidence passera au-dessus de 500 cas pour 100.000 habitants. Selon les projections des épidémiologistes, ce taux devrait être atteint dés vendredi. Le réveillon de Noël devrait donc se dérouler sous couvre-feu.

Le gouvernement décrète également le retour des jauges. Les restaurants et les bars vont devoir limiter de 50% leur capacité d'accueil, les commerces, les salles de sport et les lieux culturels de 30%. Les rassemblements, en intérieur comme en extérieur, sont limités à 10 personnes. Les discothèques vont de nouveau baisser leurs grilles. Et les entreprises sont appelées à généraliser le télétravail. Ces mesures devraient entrer en vigueur dés jeudi soir minuit, mais doivent d'abord être validées par le tribunal supérieur de Catalogne.