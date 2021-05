VIDEO - La Catalogne s'apprête à lancer son vaccin anti-covid

Référence internationale dans la vaccination des animaux, le laboratoire HIPRA basé à Amer en Catalogne se prépare à lancer son vaccin contre le Covid. Les essais cliniques doivent démarrer en juin. La firme espère obtenir un accord européen en octobre pour produire 500 millions de doses dès 2022.

Le prochain vaccin contre le Covid sera peut-être 100% catalan, issu des laboratoires HIPRA basés dans la petite ville d'Amer, près de Gérone (Catalogne). La firme pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de vaccins pour animaux s'est lancée il y a un an dans la conception d'un vaccin contre le virus SARS-CoV-2 et les travaux sont aujourd'hui très avancés. Les essais cliniques doivent démarrer avant le début de l'été.

Le soutien de Pedro Sanchez

Ce n'est pas un hasard si, il y a quelques jours, Pedro Sanchez le chef du gouvernement espagnol s'est déplacé à Amer pour visiter les laboratoires HIPRA. Les visites ministérielles espagnoles sont plutôt rares dans ce fief indépendantiste catalan. Mais le Premier Ministre a clairement tenu à marquer son soutien au projet de vaccin de ces laboratoires.. Les autorités espagnoles le présentent déjà comme le remède de l'Espagne contre le Covid.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est venu visiter les laboratoires HIPRA à la mi-avril - HIPRA

Les laboratoires HIPRA, vieille entreprise familiale de 2300 salariés aujourd'hui, ont acquis depuis les années 70 une renommée internationale dans la conception et la production de vaccins pour les animaux. Au cours des dix dernières années, HIPRA est à l'origine de 22 nouveaux vaccins destinés aux animaux.

Il y a un an, après l'apparition de l'épidémie de covid, l'entreprise a décidé de se lancer dans la conception d'un vaccin anti-covid. "Nous avons mis à profit notre grande expérience sur les animaux" explique à France Bleu Roussillon Toni Maneu qui a pris la tête de la nouvelle division humaine d'HIPRA, créée spécialement pour travailler sur le sérum. "Que ce soit pour les animaux ou pour les hommes, ce sont les mêmes recherches, les mêmes exigences et les mêmes procédures d'homologation".

Toni Maneu, le chef de la nouvelle division humaine d'HIPRA © Radio France - Sébastien Berriot

Les essais sur l'hommes débuteront à Gérone et Barcelone

Les étapes de la recherche et de la conception sont désormais terminées. "Nous allons entamer au mois de juin la première phase des essais cliniques sur l'homme", précise Toni Maneu. "_Plusieurs milliers de volontaires sont en train d'être recrutés_. Nous allons commencer en faisant ces essais en Catalogne au CHU Trueta de Gérone et au sein de l'hôpital-clinique de Barcelone, puis il y aura ensuite d'autres essais dans le reste de l'Espagne, à Madrid et Valence notamment. Nous envisageons également des essais cliniques en Amérique du Sud et en Asie".

Toni Maneu ajoute que ces tests doivent notamment permettre de trouver le bon dosage du vaccin et évaluer avec précision le taux d'efficacité. Ils doivent aussi permettre de savoir si une dose unique sera suffisante ou pas pour se faire vacciner. Pour le moment la question n'est pas encore tranchée.

Le recours à la protéine recombinante garantit une réponse immunitaire et donc une bonne efficacité du vaccin (Toni Maneu responsable du projet à HIPRA)

Depuis le début, le projet se déroule sous le contrôle de l'agence espagnole du médicament (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS) et aussi de l'agence européenne (EMA) qui, selon le laboratoire, est tenue en permanence informée de l'avancée des travaux.

Les équipes d'HIPRA travaillent depuis un an à Amer sur le projet de vaccin covid - HIPRA

Le remède a été conçu selon la "méthode vaccinale classique" (contrairement aux vaccins à ARN messager Pfizer ou Moderna). Comme pour le vaccin contre la grippe, celui d’HIPRA utilise une protéine recombinante qui permet de stimuler une réponse immunitaire contre le virus. "Cette méthode garantit davantage de sécurité pour la personne vaccinée. Il y a aussi un avantage dans la gestion des stocks : la dose peut être conservée plus facilement, à une température comprise entre 2 et 8 degrés" explique le responsable du projet.

HIPRA veut commencer à produire à la fin de l'année

Le laboratoire HIPRA a d'ores et déjà établi un calendrier prévisionnel pour les prochains mois. Une fois les essais cliniques terminés cet été, l'entreprise espère obtenir en octobre le feu vert définitif et l'autorisation de mise sur le marché de la part de l'agence européenne du médicament.

Selon Toni Maneu, le laboratoire sera alors en mesure de produire les première doses dès la fin de l'année, avec une prévision de 500 millions de doses pour 2022. L'année suivante, en 2023, HIPRA assure pouvoir mettre sur le marché près d'un milliard et demi de doses. La société prévoit de tout réaliser en Catalogne, sur son site d'Amer et ses annexes situées autour de Gérone. Pour faire face à ce possible regain d'activité, HIPRA a fait l'acquisition de plusieurs nouveaux terrains autour de l'aéroport de la ville catalane.

Pour les équipes du laboratoire, ce nouveau défi mondial est vécu comme une grande fierté. Ce vaccin, s'il est validé, deviendrait non seulement le premier vaccin espagnol contre le SARS-CoV-2, mais aussi un vaccin anti-covid entièrement conçu et fabriqué dans l'Union Européenne.